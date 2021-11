13 de Noviembre.

Nace en La Habana Alejandro Álvarez Bernal.

Sus estudios universitarios los comienza en la Facultad de Historia y Filosofía, en la especialidad de Filosofía Marxista. Después se traslada a la Facultad de Filología donde se gradúa en la especialidad de Literatura Hispánica.

Ha escrito artículos para publicaciones nacionales y extranjeras y guiones para la radio y la televisión.

Reflexión de Fidel. Elabora la segunda parte y final de su reflexión “Cinismo genocida”. Precisa el peligro que representa la existencia de armas nucleares. Señala: “Muy pocos en el mundo, salvo contados pensadores y científicos, se percatan y advierten que bastaría el estallido de 100 armas nucleares estratégicas para poner fin a la existencia humana en el planeta.”

Denuncia que Israel no reconoce su carácter de país nuclear, a pesar de que las posee y funciona como fiel instrumento del imperialismo y el colonialismo en el Medio Oriente y afirma que ahora sus planes van dirigidos a Irán. Comenta lo que significaría una agresión a Irán, atendiendo a su capacidad de lucha, el número de habitantes y la extensión del país. Asegura que una agresión a Irán, no guarda similitud con las aventuras bélicas de Israel en Irak y Siria. Y afirma: “Una sangrienta guerra se desataría inevitablemente. Sobre eso no debe haber duda alguna.”

