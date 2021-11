La juventud capaz y entusiasta de la que habló Fidel Castro

Hablar de continuidad en Cuba es muchísimo más que la entrega de cargos y tareas de la generación histórica de la Revolución a la que le sucede en el tiempo.

Se trata de un tema que no puede circunscribirse a los momentos en que la resquebrajada salud aconsejó al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz cesar en sus cargos, ni al momento en que Miguel Díaz-Canel-Bermúdez asumió la máxima dirección del Estado cubano.

Es un asunto de más larga data, que trasciende, por mucho, los días en que sesionó el Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, cita en la cual fue electo Díaz-Canel como primer secretario del Comité Central de la vanguardia organizada de la nación cubana, fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, como reza la vigente Constitución de la República.

La continuidad ha sido un proceso consustancial a la Revolución cubana desde aquel primigenio alzamiento del 10 de octubre de 1868, iniciación de las luchas independentistas cubanas, cuando jóvenes y menos jóvenes se lanzaron a la manigua redentora contra el colonialismo español.

José Martí, el gran bordador de la cohesión entre las fuerzas independentistas cubanas en el siglo XIX, abonó como nadie el altar de unidad, al convocar a todos los hijos de Cuba -sin distingos de edad, clase social, color de la piel u otros- a batallar por la independencia del país antillano.

Su magistral seguidor en el siglo XX, Fidel, concretó los sueños libertarios martianos, también haciendo de la unidad la materia dinamizadora de la obra revolucionaria.

Tanto Martí como Fidel abogaron por aprovechar la experiencia de los más adultos, junto al empuje y frescor de “los pinos nuevos”.

Precisamente, a los jóvenes se dirigió en innumerables momentos el líder histórico de la Revolución cubana.

“¿Y qué juventud queremos? ¿Queremos, acaso, una juventud que simplemente se concrete a oír y a repetir? ¡No! Queremos una juventud que piense (…) una juventud que aprende por sí misma a ser revolucionaria, una juventud que se convenza a sí misma, una juventud que desarrolle plenamente su pensamiento”, remarcó Fidel en el discurso pronunciado en el acto de homenaje a los mártires del asalto al Palacio Presidencial, en la escalinata de la Universidad de La Habana, el 13 de marzo de 1962.”

Menos de un mes después, en la clausura del Congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, el carismático líder sentenció:

“Creer en los jóvenes no es ver en los jóvenes a la parte del pueblo simplemente entusiasta, no es ver en los jóvenes a aquella parte del pueblo entusiasta pero irreflexiva, llena de energía, pero incapaz, sin experiencia. Creer en los jóvenes no es ver a los jóvenes simplemente con ese desdén con que muchas veces las personas adultas miran a la juventud. Creer en los jóvenes es ver en ellos, además de entusiasmo, capacidad; además de energía, responsabilidad; además de juventud, ¡pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la Patria, fe en la Patria! ¡Amor a la Revolución, fe en la Revolución, confianza en sí mismos, convicción profunda de que la juventud puede, de que la juventud es capaz, convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas!”