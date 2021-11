Grandes batallas de la humanidad: la guerra insólita

¿A alguien se le habrá ocurrido alguna vez la posibilidad de que haya una guerra a muerte entre dos bibliotecas famosas en el mundo, una guerra que pueda llegar hasta el acoso, el sitio y el aniquilamiento por privación de alimento? ¿No parece posible? Pues esto ya ocurrió en la Historia. ¿Las contendientes?: Las bibliotecas de Alejandría y Pérgamo.

Sobre la biblioteca de Alejandría no es necesario escribir mucho, porque es tan conocida como las Pirámides de Egipto, aunque no esté comprendida entre las Siete Maravillas del Mundo, pero la biblioteca de Pérgamo es una triste olvidada, algo totalmente injusto, ya que en el mundo antiguo fue la segunda en importancia, después de su enemiga, o quién sabe, tal vez tan importante como ella.

Lo que sabemos hoy sobre la biblioteca de Pérgamo nos lo ha contado el historiador romano Plinio el Viejo, en su libro Historia Natural, un clásico de las letras grecolatinas. Esta biblioteca fue, como todas las grandes obras de la Antigüedad, el fruto del amor de algunos reyes por el arte y la cultura. Los reyes de Pérgamo fueron siempre amantes de la belleza y grandes coleccionistas de arte, y como los Ptolomeos de Egipto, también ávidos bibliófilos. No hay que olvidar que Ptolomeo, fundador de su dinastía y General y amigo personal de Alejandro el Grande de Macedonia también fue, como este poderoso príncipe, discípulo de Aristóteles. Los reyes de Pérgamo no lo fueron, pero igual por tradición amaban y daban mucha importancia al conocimiento, y, además, se inspiraban en el ejemplo de Atenas, la ciudad griega que fue la capital intelectual del mundo antiguo, y querían hacer de Pérgamo una ciudad con igual lustre.

Pérgamo se encuentra en lo que es hoy Turquía, y la biblioteca fue construida en la parte oriental de la ciudad, entre el templo de Trajano y el vestíbulo norte del santuario de Atenea. El rey Atalo I Soter la fundó entre 241 y 197 a.n.e., y más tarde su hijo Eumenes II dedicó muchos esfuerzos, tiempo y dinero a agrandar su recinto y enriquecer su contenido. La institución llegó a poseer entre 200 mil y 300 mil volúmenes, número que igualaba el de la biblioteca de Alejandría y, tal vez, en algún momento lo superó. También, como en la de Alejandría, la biblioteca de Pérgamo albergó una escuela de Gramática, pero sus enseñanzas siguieron caminos diferentes a los adoptados por los alejandrinos, y mientras estos se especializaron en ediciones de textos literarios y estudios filológicos, los de Pérgamo se dedicaron al estudio de la Filosofía, en especial al pensamiento de los estoicos, y a la Lógica. Todo esto suena tremendamente moderno, ¿verdad?

Una prueba de la enorme relevancia de la biblioteca de Pérgamo es su custodia de los manuscritos de Aristóteles, que guardó con celo durante un siglo antes de que en Roma fueran publicados por influencia de Cicerón, quien defendió con vehemencia su convicción de que no debían estar reservados para uso exclusive de los sabios, sino a disposición de todo aquel que quisiera leerlos.

La biblioteca tuvo una vida agitada, como solía ocurrir a las instituciones en la Antigüedad. Fue saqueada durante las luchas políticas de Asia Menor, y en el año 47 de nuestra era el general romano Marco Antonio, deseoso de compensar a su amante Cleopatra, reina ilustrada y cultísima, por las pérdidas sufridas en la biblioteca de Alejandría durante el incendio causado por un combate naval entre las tropas romanas de Julio César y el ejército egipcio, retiró lo que quedaba del fabuloso tesoro de la biblioteca de Pérgamo y envió el botín a Alejandría, donde la reina lo destinó al templo de Serapis. Algunos historiadores afirman que esto jamás sucedió. No podemos saberlo.

Y el lector se preguntará por qué los dos más grandes templos del saber del mundo antiguo mantuvieron entre ellos una guerra tremenda en lugar de dedicarse a la coexistencia pacífica y a enriquecer cada vez más sus fondos bibliográficos en bien de la Humanidad, como hubiera sido de esperar en tamaños colosos de la Sabiduría. Pues por dos razones fundamentales: la primera es que los sabios no podían bilocarse, y sabio que iba a estudiar a una de las dos bibliotecas no podía ir a la otra al menos en un tiempo relativamente largo, pues no estaban muy cerca que digamos, de manera que lo que pudiéramos llamar la “bolsa” de sabios prestigiosos de la época era muy codiciada y cada institución trataba de atraer a los mejores, quienes, además de trabajar en sus propias obras se desempeñaban como profesores, por lo que el flujo de jóvenes alumnos que acudía de todas partes, casi siempre descendientes de familias ponderosas, constituía un importante elemento que nutría la vida social de la ciudad que eligieran para su formación. Estos jóvenes, como ocurrió con Sinesio de Sirene, joven discípulo de Hipatia, cuando regresaban a sus ciudades natales ocupaban altos puestos en la política, la religión, las leyes y el comercio, y permanecían siempre fieles a la biblioteca y los maestros donde se habían educado, la cual podía utilizar en su provecho y en el de su ciudad las influencias y el capital social de cada egresado en sus nuevos destinos.

La segunda razón está directamente relacionada con la primera: cuando un sabio de renombre creaba sus obras ligado a una biblioteca en específico, esa institución ganaba también en prestigio intelectual y su fama se agigantaba, por lo que la “bolsa” de prestigio y fama era otra cuestión en disputa. Basta con imaginar todo el brillo que hubiera recaído sobre la biblioteca de Pérgamo si Hipatia de Alejandría hubiera trabajado y enseñado en sus salones y nuerto en las calles de esa ciudad y no en Egipto. También el capital social de los hombres públicos recaía sobre el centro del saber que los había formado, lo que a los ojos de las familias ponderosas constituía un factor de peso al decidir a cuál de las dos ciudades enviarían a estudiar a sus vástagos, y aquí el círculo se volvía, como decimos hoy, vicioso.

Pero el episodio más escandaloso de esta guerra -que no fue librada con armas ni derramó sangre, sino fue malévola y asordinada como corresponde al enfrentamiento entre paladines del conocimiento-, llegó cuando la biblioteca de Alejandría, habitual suministradora de papiro de la de Pérgamo, recibió del rey de Egipto la orden de embargar los cargamentos del imprescindible material destinados a su rival odiada. Pero, la biblioteca de Pérgamo encontró una salida que no solo propició la solución del conflicto, sino que dejó a los alejandrinos en franca desventaja: inventó el pergamino. Debo aclarar que lo que acabo de narrar es una anécdota debida a la leyenda, pues los historiadores no la aceptan y sostienen que Pérgamo descubrió el pergamino y lo adoptó por resultar un material más cómodo y duradero para el destino del saber. Por si fuera poco, Pérgamo se convirtió en el principal exportador de la nueva materia. Pero, para el caso da lo mismo cómo sucedió, pues las dos bibliotecas pasaron de ser rivales a hermanarse en sus finales, ya que las llamas que consumieron a la biblioteca de Alejandría decretaron también la agonía de la de Pérgamo. Cuenta un viajero que recorrió hace poco tiempo el emplazamiento de esta última que

Han desaparecido las paredes de las caras sur y este, pero aún se distingue el interior de las habitaciones. Los agujeros visibles en la superficie de las dos paredes del salón de lectura sujetaban, seguramente, los ganchos sobre los cuales se colgaban las estanterías de madera. Para proteger los escritos de la humedad, el salón tenía paredes dobles y las estanterías estaban igualmente separadas de la piedra.

Cuando uno lee este relato conmovedor en su sencillez, pero muy gráfico, inevitablemente piensa que la guerra de las bibliotecas fue lo que hoy llamamos una victoria pírrica, ya que ninguna de las dos sobrevivió. Sin embargo, la de Alejandría logró retener para la posteridad el título de foco cultural de la época helenística, mientras las ruinas de la de Pérgamo solo nos han legado el susurro del viento entre sus columnas de capiteles rotos. Sic transit gloria mundi.

fny