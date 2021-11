Fidel Castro: El futuro pertenece a los que luchan

Más de tres mil muchachas campesinas que cursaron estudios de corte y costura en la Ciudad Escolar de Tarará, en La Habana, becadas por el Gobierno Revolucionario, recibieron los diplomas de graduación de manos del Primer Ministro, Fidel Castro, en acto efectuado en el teatro Chaplin, el 23 de noviembre de 1961.

Asistieron al evento numerosos dirigentes sindicales de América, Asia, África y Europa que concurren a los 25 Congresos de los Sindicatos Obreros cubanos. Las graduadas ofrecieron un espectáculo artístico y variado, desfile de modas y una tabla gimnástica que pusieron de manifiesto la superación alcanzada.

En el resumen, Fidel reflexionó:

“El futuro pertenece, no a los que se resignan, sino a los que luchan, a los que combaten, a los que están dispuestos a pagar el precio que el futuro les exija”.

Las jóvenes graduadas permanecerán durante un mínimo de seis meses en cooperativas, granjas del pueblo, poblaciones, unidades de la ANAP y otros lugares del interior del país trasmitiendo los conocimientos adquiridos a decenas de miles de mujeres que no pudieron cursar sus estudios. Cada joven recibirá una moderna máquina de coser a fin de emprender estas labores.

En sus palabras, el líder histórico de la Revolución cubana explicó cómo se edifica el futuro de la Patria y que faltaba mucho por avanzar:

“No, nuestra Patria no es todavía, ni mucho menos, un paraíso. Por eso, para hacer un paraíso de la Patria, hay que luchar, y no desalentarse nunca cuando vea o le parezca que marcha lento, no desalentarse nunca cuando algunas cosas tarden, cuando vemos a gentes indiferentes o gentes sin conciencia. ¡No, contra eso también hay que luchar! Hay que inyectar ánimo, entusiasmo, hay que enfrentarse a las dificultades y superarse culturalmente.”

Desde Praga, Prensa Latina informa que tres libros sobre Cuba “Huracán sobre el azúcar”, de Jean Paul Sartre: “A través de Cuba con Fidel Castro”, e “Isla de la Joven Libertad”, del checoslovaco Lumir Civrny, fueron publicados recientemente en esa capital.

El público checoslovaco conocía poco la literatura cubana, excepto algunos poemas de Nicolás Guillén, pero en la actualidad las casas editoriales del país han incluido varios libros sobre la lucha, vida y trabajo del pueblo cubano.

José Martí comentó: “No es lomo tranquilo el pueblo cubano”.

Fuente: Radio Rebelde, tomado del sitio Fidel Soldado de las Ideas.

fny