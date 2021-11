25 de noviembre.

Se funda en La Habana la Revista Pionero.

Desde su creación se ha dedicado a la educación de las niñas, niños y adolescentes cubanos en los principios de nuestra sociedad. Varias generaciones se han formado leyendo las páginas de esta revista, en la que han encontrado, a la par de entretenimientos, valiosos conocimientos e informaciones acerca de nuestra historia patria, de nuestros héroes y mártires, así como de las tradiciones antimperialistas e internacionalistas de nuestro pueblo. Muchos personajes han estado en sus páginas como Elpidio Valdés, Cecilín y Coti, entre otros.

La publicación ha sido divulgadora del Concurso Amigos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de sus resultados.

El Comandante en Jefe Fidel Castro clausura el Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, en el teatro “Karl Marx”, en La Habana. Agradece las muestras de apoyo a Cuba y su Revolución y alienta a mantener una batalla infatigable contra las causas que afectan a los pueblos.

Resalta: “…hace falta una lucha inconmovible contra el capitalismo, contra el neoliberalismo y contra el imperialismo, hasta el día en que deje de hablarse de miles de millones de seres humanos que pasan hambre, que no tienen escuelas, que no tienen hospitales, que no tienen trabajo, que no tienen techo, que no cuentan con los más elementales medios de vida”.

