A la memoria de Gustave Flaubert

Este año, se cumple el bicentenario del nacimiento de uno de los más grandes novelistas de todos los tiempos, Gustave Flaubert, autor entre otras obras de la celebérrima Madame Bovary, La educación sentimental, Salambó, Bouvard y Pecuchet.

Nacido el 12 de diciembre de 1821 en Ruan, la misma localidad que dio como tierra natal a su personaje Emma Bovary, Flaubert fue hijo de un cirujano y una descendiente de la más rancia aristocracia normanda.

Cursó sus primeros estudios en el Colegio Real De Ruán, y como tantos escritores que han entrado en la inmortalidad, fue un mal estudiante que comenzó a escribir a los 11 años. Se cuenta que desde pequeño estuvo aquejado por la epilepsia, lo que lo volvió tímido, pero a pesar de eso era alegre, entusiasta y parecía carecer de ambiciones, aunque desde la adolescencia se puso de manifiesto que era muy individualista y poseía un temperamento dado a la contemplación y la ensoñación, debido a lo cual no le gustaban las ciudades y era un fervoroso amante del campo. Muy pronto se mudó a la localidad de Croisset, a una casona rural a orillas del Sena, y allí comenzó a crear La educación sentimental. Nunca se casó, pero sostuvo una correspondencia con la poeta Louise Colet durante 10 años, que se conservó después de su muerte y fue publicada. Constituye una de las más hermosas colecciones de cartas de grandes figuras del arte de todos los tiempos.

Flaubert fue amigo de la escritora George Sand. También frecuentó a Émile Zola, Alphonse Daudet, Iván Turguénev, Edmond Rostand y Jules Goncourt, y fue muy cercano a Víctor Hugo, con quien realizó viajes por los Pirineos y Córcega. Luego visitó Grecia, Egipto, Jerusalén y Constantinopla, países cuyas historias y culturas impresionaron su ánimo fuertemente. A su regreso de este largo periplo oriental comenzó a escribir Madame Bovary, que terminó 56 meses después. La publicación de esta novela chocó con la censura, y la editorial fue demandada ante los tribunales bajo la acusación de inmoralidad, pero Flaubert fue finalmente absuelto. En el verano de 1858, el escritor, quien ya tenía en mente el proyecto de su novela histórica Salambó, viajó a Cartago para conocer de cerca e investigar los escenarios de la que resulta una de las novelas históricas mejor documentadas, de acuerdo con las posibilidades de conocimiento del siglo XIX, de cuantas se hayan escrito en la época. Flaubert llevó a cabo una reconstrucción de ambientes, ceremoniales religiosos y cortesanos, hábitos, costumbres, vestuario y escenografía que aún hoy nos resulta verdaderamente impresionante. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Cartago no es, entre todas las culturas de la Antigüedad, la más conocida.

La guerra franco-prusiana, anuncio de las dos conflagraciones mundiales que sacudirían el planeta en la primera mitad del siglo siguiente, fue para Flaubert una experiencia tenebrosa. Su casa fue ocupada y, como le ocurrió más tarde a Virginia Wolf, jamás se repuso del terror de aquellos días oscuros. También como la gran escritora inglesa, Flaubert fue presa de una melancolía que ya nunca lo abandonó. A partir de entonces trabajó en un proyecto sobre la vacuidad y fragilidad del conocimiento humano y “la omnipresencia de la mediocridad”. Esta obra, que él creyó sería su obra maestra, era su novela Bouvard y Pecuchet, la historia de dos rentistas que llevan una larga amistad, y entre cuyas rutinas diarias se encuentra el hábito de ir juntos de pesca a orillas del Sena, costumbre a la que los dos ancianos se resisten a renunciar, incluso en los peores momentos de la guerra, y para lograr sus deseos convencen a un oficial francés que cuida la orilla del río de que los deje pasar. Ya instalados sobre el césped con sus avíos de pesca, y mientras sostienen una conversación intrascendente, son apresados por soldados prusianos que les llevan ante un oficial arrogante que les acusa de ser espías de los franceses. Bouvard y Pecuchet son fusilados contra un paredón, y las últimas palabras que intercambian son: “Adiós, señor Bouvard” y “Adiós, señor Pecuchet.”, y así, sin la gran conmoción trágica de la muerte ni temblorosos ante su final causado por la crueldad de la guerra, pero con un laconismo tristísimo y desgarrador, abandonan el mundo de los vivos los dos amigos sencillos, simples, inocentes y cándidos. El oficial prusiano ordena que la pesca que habían conseguido aquellas almas en su última excursión le sea servida como desayuno.

Una descripción del carácter de Flaubert, ofrecida en el sitio que le dedica Wikipedia y basada en testimonios de quienes le conocieron, asegura que su carácter

… ofrecía varias peculiaridades. Era tímido e incluso extremadamente sensible y arrogante, pasaba del silencio absoluto a una vergonzosa y ruidosa verborrea; oscilaba entre una desesperación poco menos que nihilista y una vitalidad y joie de vivre casi rabelesiana. Tenía una gran tendencia a la soledad y el retraimiento social. Las mismas incoherencias marcaban su físico; tenía una fisonomía robusta, pero padeció epilepsia desde la infancia; asimismo era un neurótico obsesionado con la escritura, pretexto de sus depresiones y de sus entusiasmos, cuando comentaba algunas de las páginas más felices de los clásicos. Su odio antiburgués comenzó en su infancia y se convirtió en una especie de monomanía, especialmente visible en su última obra, el Bouvard y Pécuchet. Despreciaba la vulgaridad, la mediocridad, el adocenamiento, el materialismo del burgués, y además sus hábitos, su falta de inteligencia y su desprecio a la belleza.

Flaubert, debido tal vez a sus enfermedades nerviosas, unidas a sus crisis de epilepsia que se habían hecho más frecuentes y fuertes, vivió deprimido y desolado hasta su muerte y envejeció rápido y mal, llegando a presentar a los 58 la apariencia de un anciano. Murió a esa edad de una hemorragia cerebral en su casa de Croisset.

No voy a pretender que he leído toda la obra de Flaubert. De hecho, solo Madame Bovary, Salambó y Bouvard y Pecuchet, pero estas tres obras han tenido y continúan teniendo una tremenda influencia en mi carrera como escritora. La inmortal escena de Madame Bovary en la que Emma y Rodolfo tienen un encuentro amoroso en medio de una feria de ganado, con aquel diálogo intenso en el que constantemente se filtran los reclamos de los vendedores y otras voces provenientes de la calle, además de ser un monumento al realismo psicológico en la literatura es, para mí, una lección que nunca acaba sobre el poder de los diálogos para caracterizaciones psicológicas y de ambiente, tanto en la literatura como en el cine. Salambó, una de mis primeras lecturas de novela histórica, que leí a los nueve años, inmediatamente después de Ivanhoe, me marcó para siempre y me creó el gusto imperioso y excitante por las atmósferas y las escenografías exóticas, que poco después se implantaría en mí de modo definitivo con mi descubrimiento del teatro de William Shakespeare y se convertirían en la constante en casi toda mi escritura. Bovard y Pecuchet es una novela que ha tenido diferentes significados a lo largo de mi vida, pero siempre me dejó un asombro infinito ante el estoicismo que muestran algunos seres humanos enfrentados a la tragedia de la muerte, o su incapacidad para comprenderla y reaccionar ante ella con toda la fuerza, la intensidad y desesperación que debería traer consigo la conciencia del cese de la vida. Hoy, no quiero volver a leerla, porque a mi edad me resultaría una experiencia demasiado terrible.

Todo escritor tiene su panteón personal de maestros que, por lo general, son otros escritores muertos, porque es raro el caso de que en estos panteones figure algún contemporáneo vivo del escritor en cuestión. En mi panteón, hay escritores, cuya muerte siempre me ha causado desesperación: Shakespeare, Marguerite Youcenar, Robert Graves, Lawrence Durrell y Flauvert.

fny