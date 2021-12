La proeza de nuestros científicos y médicos, el adecuado manejo de la situación epidemiológica y la responsabilidad ciudadana, permiten celebrar activamente en toda Cuba la jornada por el triunfo de la Revolución, que organiza el Ministerio de Cultura y sus instituciones.

El programa incluye la Bienal de La Habana, la Feria Nacional de Artesanía, el estreno de la película El Mayor, más de 300 novedades literarias y actuaciones de grupos teatrales y danzarios, brigadas de instructores de arte, bandas de concierto y orquestas sinfónicas.

La tradición de comer en familia la noche del 24 de diciembre está presente en Cuba como en muchos países donde el cristianismo forma parte de la base cultural.

Nochebuena no es más que una víspera del día de Navidad que se festeja el 25 de diciembre, una conmemoración del nacimiento de Jesús en Belén, el Mesías de la religión católica.

Cabe destacar que la unión familiar es uno de los rasgos más destacados de la fe cristiana, por ello la mejor forma de conmemorar el nacimiento de su actor principal es por medio de una cena en la que no falte ni un miembro de la familia.

La exactitud histórica de la fecha es motivo de discusión.

Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera el 25 de diciembre. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad del niño Jesús.

La iglesia añadió posteriormente en la Edad Media el festejo del nacimiento a sus costumbres. En esta época, los banquetes eran el punto fuerte de las celebraciones, de la misma forma se mantiene hoy en día.

También se señalan las influencias paganas de la celebración.

Un elemento es el árbol. Muchos pueblos les rendían culto a un puñado de árboles considerados sagrados por distintos motivos. El más común, desde Grecia hasta Noruega era el roble, pero con el devenir del cristianismo se cambió el inconmovible roble por el abeto pues, según los misioneros, la forma triangular de la enramada correspondía al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este tres mágico caló muy bien en todas partes ya que era un número venerado por muchos pueblos miles de años antes de la venida de Jesús, y de esta manera bastante singular se impuso el abeto y luego el pino.

Otro elemento pagano es Papá Noel, que en un principio se trataba del Abuelo Invierno al que los vikingos agasajaban para que fuera benévolo y, llegado el momento, partiera sin resentimiento para dar paso a la nueva vida.

Una vez cristianizados y siguiendo la costumbre vikinga, los bretones los denominaron Viejo Padre Navidad: uno de ellos se disfrazaba del personaje y con gran alegría el pueblo le ofrecía de comer y de beber en abundancia hasta su partida.

“En Cuba, al igual que sucede en otros muchos países, la celebración se ha desacralizado y esos días pasaron a ser grato motivo de reunión familiar y de reencuentro de amigos, aunque los templos católicos se llenen de feligreses, no siempre devotos, para escuchar la Misa del Gallo, que se oficia a las 23:00 (hora local) del 24 y que ahora puede ser a las 21:00 o a cualquier otra hora”, explicó el periodista cubano Ciro Bianchi en un artículo reciente de Juventud Rebelde.

El triunfo de la Revolución Cubana marcó una diferencia con las prácticas anteriores, como lo dejó claro el propio Fidel Castro al compartir la cena del 24 de diciembre de 1959 junto a los carboneros de la Ciénaga de Zapata.

¿Cómo celebran los cubanos?

La cena del día 24, la Nochebuena propiamente dicha, es el centro de la celebración. Ese día —puede ser también el 31— para muchos es importante estrenar una pieza de ropa, sea una chaqueta o un calzoncillo, continúa Bianchi.

“La familia cubana no tiene, en la ocasión, una hora fija para cenar. Se impone, sí, en la mayoría de la isla, hacerlo en familia, y se espera tenerla toda a la mesa para empezar a degustar los frijoles negros dormidos y el arroz blanco desgranado y reluciente, la yuca con mojo, el puerco asado o el guanajo relleno o sin rellenar que, junto con los postres caseros, como los buñuelos de navidad, y una amplia gama de dulces en almíbar y turrones españoles, son los platos —también el guineo en salsa negra— que conforman la comilona de la fecha que, en un país sin tradición ni cultura vinícola, se riega por lo general con cerveza helada. No son frecuentes en la Nochebuena cubana el cordero ni los pescados y mariscos, tampoco el bacalao, habituales en otras latitudes”.

En una fina evocación de la cocina cubana escribía el poeta Miguel Barnet:

“No escapan a mi memoria las nochebuenas de mi casa marina, con el lechón al pincho, el pavo gigante o el pargo asado a la catalana, todo acompañado de plátano maduro frito, tostones rubicundos o yuca con mojo de ajos”.

“Sabe el escribidor que en la Cuba de hoy no todos comen siempre lo que quieren. Pero está convencido de que no hay familia cubana que se acueste sin comer. Por modestos que sean sus recursos, siempre se reserva algo especial o al menos distinto para esa noche”, refirió el periodista y ensayista cubano.

“Decía uno de nuestros grandes costumbristas, que para el cubano promedio no es tan importante lo que llevó a la mesa en la Nochebuena, sino lo que sobró, a fin de poder comentar que hubo tanta comida que en su casa no se hizo necesario cocinar al día siguiente. En realidad, la cubana no suele meterse en la cocina el 25, que es el día de la llamada montería, esto es, de comer lo que quedó de la noche anterior”.

“Se quiere un 25 lo más tranquilo posible, ideal para la visita, acabar la botella que quedó mediada de la noche o para aliviar el ajetreo de jornadas anteriores. Aunque ha ganado espacio en los últimos años la cena del 31, se prefiere una comida ligera en casa para celebrar la fecha en grande en la calle y recibir el año y empezar un nuevo ciclo con el almuerzo del 1ro. de enero”.

La visita al archipiélago de Juan Pablo II, en 1998, promovió que el Estado cubano, en un gesto de buena voluntad, volviera a declarar el 25 de diciembre como día festivo, lo que había dejado de suceder durante varias décadas. Se reconquistó así un momento para dedicar a la familia.

Las comidas y bebidas que hemos consumido los cubanos durante las fiestas de fin de año constituyen una larga tradición que se ha conservado a través del tiempo, con diferentes variantes según el momento histórico que se ha vivido, pero que ha mantenido la esencia de esta vieja tradición.

Platos típicamente cubanos no han faltado nunca en la mesa de cada familia cubana y de éstos les brindamos algunas recetas de las que siempre hemos disfrutado, además de algunos consejos para su elaboración y para una dieta sana.

En Cuba se consideran Fiestas Navideñas las comprendidas entre el fin del año y el comienzo del año venidero pasando por Nochebuena, Fin de Año, Año Nuevo y Día de Reyes, todas con una connotación religiosa. Estas celebraciones tienen la característica de agrupar a toda la familia y desde antaño se hicieron una costumbre muy popular.

En estas festividades existe un tradicional menú de comidas y bebidas típicas, en el cual se destaca el lechón asado, acompañado según la región de: congrí elaborado principalmente en el oriente de Cuba o de arroz moro mucho más elaborado en la región occidental, la yuca con mojo, los tostones, ensalada de vegetales y postres caseros, en especial los buñuelos de Navidad, aunque también son típicos el dulce de coco, mermeladas y frutas en almíbar con queso. La cerveza y los vinos actualmente son las bebidas que más se consumen. En épocas pasadas y aún en la actualidad; pero en menor escala, el pavo relleno, el agualoja y el ponche de leche, elaborados en casa, son de la preferencia de muchos. También a la usanza española turrones, cidras, dátiles, nueces, avellanas, manzanas e higos. A las doce de la noche del 31 de diciembre era tradición comer 12 uvas en espera del nuevo año.

También para estas fechas han surgido exquisitos platos que han enriquecido nuestro espectro culinario, tales como el Cubitey, que no es más que una mezcla de elementos del Congrí y de la Paella, o como la ensalada Yumurí, donde la decoración estará acorde con la festividad; la receta original plantea colocar el pimiento rojo, previamente cortado, formando flores de pascua en el centro se coloca una zanahoria cortada y cocida y luego los tomates y los pimientos rellenos se ubican bordeando la flor de pascua, decorada con ramitas de berro.

El anti-Papá Noel, zapatos al aire y el abuelo del frío: Las extrañas costumbres de celebrar las fiestas navideñas alrededor del mundo

La Befana, un personaje de la tradición italiana de las fiestas de fin de año.

Las tradiciones festivas son variadas alrededor del mundo, y en algunos lugares llegan a ser desopilantes. Aquí hay algunas de las costumbres y de las celebraciones que hay en distintos países por Navidad y Año Nuevo.

Zapatos al aire

Para recibir el nuevo año, en República Checa, es tradición que las mujeres solteras hagan el ritual del lanzamiento de zapatos para saber si al años siguiente se casarán o no.

El ritual consiste en que las mujeres salgan de sus casas, se coloquen de espaldas a la puerta y tiren un zapato por encima del hombro derecho. Si el calzado cae con la punta y mira hacia la puerta significa que la mujer contraerá matrimonio al año siguiente. Por el contrario, de caer al revés, y si lo que mira hacia la entrada es el taco, significa que no se casará.

El anti-Papá Noel

Krampus es una criatura mitad cabra mitad demonio, tiene cuernos, pelo oscuro y colmillos. Según la leyenda vigente en Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y República Checa, durante la Navidad este ser lastima a los niños que se portan mal.

Krampus, que llega cada 6 de diciembre, es todo lo contrario al amable Papá Noel.

La Befana

Italia tiene su propia versión de Papá Noel, pero en un forma de bruja llamada La Befana. La tradición cristiana narra que los Reyes Magos pararon en la casa de una mujer a pedir indicaciones para llegar a la ciudad de Belén y ver al niño Jesús. Esta mujer fue invitada a acompañarlos en el viaje, pero se negó.

Cuando el trio de Reyes Magos continuó su camino, la bruja intentó buscarlos, pero no los encontró. Y, por esa razón, comenzó a regalar un dulce a todos los niños que se cruzaba en su camino, con el anhelo de que alguno de ellos fuese Jesús.

Desde ese día, en las vísperas del encuentro de los Reyes Magos con Jesús, al igual que Papá Noel, La Befana entra a las casas por las chimeneas y deja regalos. Según la tradición, los niños deben dejarle una naranja o mandarina, y un vaso de vino para que la mujer recupere fuerzas y pueda seguir su viaje.

Tío Nadal

En Cataluña, España, se practica la tradición del Tío Nadal. A comienzos de diciembre las familias se reúnen y ahuecan un tronco, al que le colocan cara, piernas y un sombrero rojo, que es llamado Tío Nadal.

A partir del 8 de diciembre, se le «“da de comer” al tronco con regalos y dulces. Incluso, durante las noches, cubren al Tío Nadal con mantas para que se mantenga caliente.

Cuando llega la Nochebuena, el tronco es puesto en el hogar sin encender y cada miembro de la familia debe golpearlo con un palo hasta romperlo y así liberar los obsequios y las golosinas, mientras cantan canciones tradicionales.

En Cataluña, España, se practica la tradición del «Tío Nadal».

Ded Moroz: el Abuelo del Frío

En Rusia los niños esperan por la llegada de Ded Moroz (el Abuelo del Frío). Si bien puede ser considerado un pariente lejano de Papá Noel, este hombre es más alto y corpulento al punto de que los más pequeños le temen. Viste un largo tapado rojo y un gorro del mismo color, su barba es muy larga y llega hasta los pies. Además, camina con un largo bastón que, según mitos populares, es mágico y puede congelar a quienes buscan interrumpir los festejos por la llegada del Año Nuevo.

A diferencia de Santa Claus, el Abuelo del Frío aparece en las casas rusas cuando la familia celebra la Nochevieja: generalmente, suele ser un pariente bien maquillado que llama a la puerta de la vivienda y pide a los niños que canten o reciten un poema si desean un regalo. Y, en vez de ser ayudado por duendes, solamente lo acompaña su nieta Snegúrochka, llamada la Doncella de la Nieve.

El futuro en los platos

Durante la cena navideña una de las tradiciones en Noruega es el uso de tres platos: debajo del primero se coloca un anillo; en el segundo una moneda y en el tercero una llave.

Cuando finaliza la cena, las personas mezclan los platos sin mirar y después eligen uno de ellos. En el caso de que aparezca la llave, significa que el Año Nuevo traerá una casa; si se descubre el anillo, es el anuncio de una boda o de felicidad en pareja. Finalmente, si al comensal le toca la moneda, implica que habrá abundancia y surgirán buenos negocios.

Navidad en enero

En Etiopía la Navidad se conoce como Genna y es celebrada todos los 7 de enero, de acuerdo al calendario juliano que predominó en el mundo Romano.

Genna proviene del término Gennana, que significa “inminente”, y se refiere a la llegada de Jesucristo. Según la tradición, cada etiope debe hacer ayuno en la víspera de Genna -6 de enero-, aunque los sacerdotes ayunan 40 días antes.

El día de Genna las personas se visten con un shamma, una especie de toga hecha de algodón blanco, para ir a misa desde las 4 a las 7. Después, el ayuno es roto con un plato llamado doro wat acompañado de injera —un pan plano muy fino— y tej —un vino local fabricado con miel—.

Durante la tarde, los etíopes juegan al Yágenna Chewata, un deporte similar al hockey. Según la leyenda, cuando los pastores se enteraron del nacimiento de Jesús para celebrar el acontecimiento divino jugaron con palos y bastones.

Por otro lado, la figura de Papá Noel recibe el nombre de Yágena Abãt.

La Navidad “negra”

En Perú, en el distrito de El Carmen en la provincia de Chincha, la comunidad afro celebra la llamada “Navidad Negra”. Se rinde un homenaje a la virgen que lleva el nombre de la región y al Cristo Moreno, con cantos y danzas protagonizadas por hombres como El Hatajo de Negritos, con una coreografía marcada por el zapateo del ritmo de violines y campanillas. Las mujeres bailan y cantan la danza de Las Pallitas, al ritmo de distintas guitarras.

Ambas tradiciones fueron inscritas por el país en el 2019 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

La fiesta de Santa Lucía

Los festejos por Navidad en Suecia comienzan el 13 de diciembre con la fiesta de Santa Lucía. Las mujeres usan vestidos blancos y en sus cabezas lucen coronas con velas encendidas, para recordar a una mártir siciliana de nombre Lucía que consagró su vida a Dios, asesinada acusada de ser bruja, en la ciudad de Siracusa (Sicilia) en el año 304.

El mito cuenta que la madre de Lucía estaba enferma y ofreció a su hija en matrimonio a un joven pagano. En desacuerdo, la joven le propuso a la madre que si lograba curarla, podía elegir su destino. Tras aceptar la propuesta, ambas mujeres rezaron en una tumba: la madre se curó y Lucía se negó a casarse. La negativa provocó el enojo del hombre, quien la acusó de hacer brujería, por lo que Lucía fue torturada y quemada en una hoguera. Pero al ver que no moría, le sacaron los ojos y la decapitaron.

Si bien se desconoce cómo llegó esta tradición a Suecia, la historia se popularizó en la provincia sueca de Värmland.

Santa Lucía es considerada patrona de los ciegos y, tanto las iglesias católicas, como ortodoxas y luteranas, la celebran el 13 de diciembre porque según el calendario juliano usado hasta 1753, este día se celebra la festividad que recuerda el nacimiento de Jesús y la noche más larga del año.

Velitas para la Virgen

En Colombia las festividades navideñas comienzan el 7 de diciembre con el festejo del “Día de las Velitas”, en la víspera del día de la Inmaculada Concepción de María, a partir de lo establecido por el Papa Pío IX en el año de 1854.

Según la tradición, el encendido de las velas responde a que la noche anterior y durante el día de la declaración del Sumo Pontífice, los fieles encendieron velas y antorchas para celebrar la fecha en distintas partes del mundo. Luego fue continuado por las generaciones de católicos con el correr de los años.

La noche de las velitas y la del 8 de diciembre, es vista por los colombianos como un momento de espiritualidad para agradecer por el año que termina y para pedir un deseo por cada velita que encienden. Además, ondean banderas de color blanco y azul, representativos de la Virgen María. Actualmente, se sumaron el encendido de velas de otros colores.

En Perú, en el distrito de El Carmen en la provincia de Chincha, la comunidad afro celebra la llamada “Navidad Negra”.

Fuente: Cubadebate

imop/