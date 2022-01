Dan a conocer la Letra del Año 2022

Un grupo de sacerdotes cubanos de la religión Yoruba dio a conocer en la madrugada de este 1ro de enero la Letra del Año, algunos consejos para enfrentar el nuevo período que comienza.

La ceremonia, donde se reúnen practicantes de gran experiencia, consagrados al culto de Ifá, es una de las tradiciones más arraigadas para los creyentes.

Letra del año 2022

Signo regente: Baba Eyiogbe.

Primer Testigo: Ogunda Biode.

Segundo Testigo: Ofún Nalbe.

Oración profética: Iré Ariku Oyale Elese Oduduwa (Un bien de salud firme al pie de Oduduwa).

Onishe: Oshún Yalorde Aladimú Oshinshin (Revoltillo de huevo, berro o verdolaga).

Ebbó recomendado para el año 2022: Dos gallos, porrón, granada, bandera blanca, bandera negra, agua de Olokun, mangle rojo y arrecife, jutía ahumada, pescado tostado, un coco, dos velas, aguardiente y miel.

Divinidad que gobierna: Obatalá.

Deidad acompañante: Oshanla.

Bandera: Blanca.

En este signo nacen:

Los ríos

Los vasos sanguíneos y la linfa.

La dispersión de los idiomas.

La gran consagración de Orí.

Refranes del signo de la Letra del año 2022:

El elefante es muy fuerte pero no lo suficiente para derrotar al viento.

Ningún gorro puede ser más famoso que una corona.

La cabeza lleva el cuerpo y un solo rey gobierna un pueblo.

Rey muerto rey puesto.

Todo lo tengo y todo me falta.

Es un error no aprender de los errores cometidos.

Mientras hay vida, hay esperanzas.

Dios le da barba a quien no tiene quijada.

Enfermedades que se pronostican:

Problemas cardiovasculares, sobre todo en la válvula mitral.

Enfermedades de los vasos sanguíneos y la linfa.

Trastornos del sistema nervioso.

Enfermedades de la columna vertebral y el esternón, sostén de la caja torácica.

Enfermedades de ceguera y afecciones visuales.

Problemas respiratorios.

Enfermedades de transmisión viral y de transmisión sexual.

Reumatismo.

Recomendaciones de la letra del año 2022:

Este Oddun sugiere la organización en todas las esferas de la vida.

Se recomienda a la población darnos un pargo a la cabeza previa consulta con Orunmila.

Se recomienda paciencia y serenidad ante los problemas de la vida.

Debemos ser humildes y sencillos, evitar la soberbia y las malas formas.

Se recomienda velar por el cuidado de la higiene y las medidas sanitarias para evitar la propagación de enfermedades contagiosas y/o producidas por vectores.

Baldeos de los hogares con agua añilada.

Mantener una atención sistemática a los ancestros con sacrificios y ofrendas de todo tipo.

Prestar mayor atención en el hogar a la educación de los niños y jóvenes.

Establecer Acuerdos favorables sobre Políticas Migratorias para evitar pérdidas de vidas humanas.

Fortalecer el trabajo educativo y social para reducir los hábitos de tabaquismo y alcoholismo en la población.

Cuidar y fomentar los programas de protección materno infantil.

Respetar la institución del matrimonio.

Cumplimentar y recibir Orishanla todo aquel que lo tenga pendiente.

Continuar prestando especial atención al grupo de edad denominado Adulto Mayor.