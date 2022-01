11 de enero.

Día del ingeniero cubano instituido como homenaje a la fecha del natalicio de Francisco de Albear.

Nace en La Habana Pablo Fernández Gallo.

Conocido en el ambiente musical como Paulo F G ha sido líder vocal en diversas agrupaciones. Años después forma su propia agrupación Paulo F G y su Elite. En su quehacer logra fusionar varias corrientes como son el rock, la balada, el jazz, y el son, logrando una mezcla llena de textos novedosos imprimiéndole su sello particular.

En un momento de su carrera expresó: “Soy amante del lenguaje directo, no me gusta divagar metáforas, aunque en ocasiones no escapo a imágenes de este tipo, porque son bellas, pero el lenguaje directo es más práctico para la música bailable, lo recibe mejor el público, le llega mejor a su movimiento”.

Comienza en el Teatro Chaplin de La Habana el Congreso de Mujeres de América.

Fue un evento de carácter político que abordó diferentes temas: Soberanía de los pueblos y paz del mundo. Conquista por las mujeres de sus derechos como madres, trabajadoras, ciudadanas y campesinas. Consecuencia del derecho de la infancia y la juventud a la salud, la educación, el bienestar y la felicidad.

El Comandante en Jefe Fidel Castro realizó las conclusiones de la cita el 15 de enero.

imop/