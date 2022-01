Personajes de la historia cubana

A veces sentimos la tentación de creer que lo sabemos todo sobre la historia de Cuba, pero el tema es tan profundo como un hondísimo abismo y tan inagotable como el Tiempo mismo. Sobre todo, cuando se trata de los personajes que tienen un lugar en ella, pero han sido olvidados, porque sus roles no fueron protagónicos ni sus vidas tuvieron relevancia política, histórica o cultural. Y sin embargo…

Resulta que ¿quién no conoce a Isabel la Católica? Muchos responderán que fue la reina de España que expulsó a los moros de ese país y proveyó a Cristóbal Colón de una flota para buscar una nueva Ruta de la Seda, aventura que terminó en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Bien, respuesta correcta, pero no del todo, pues hay otra Isabel la Católica de quien, pese a haber nacido y vivido en nuestra isla, no sabemos nada.

A mediados del siglo XIX vivió en lo que hoy es La Habana Vieja una mujer que obtuvo cierta fama como cartomántica, arte divinatoria que llegó a Cuba con los primeros gitanos, quienes presumiblemente ya formaban parte de las tripulaciones de La Niña, La Pinta y la Santa María, afirmación que se apoya en el hecho de que el pueblo gitano, preterido y siempre discriminado, era acusado de numerosos delitos, y las tripulaciones de Colón estaban en su mayoría integradas por delincuentes liberados de las cárceles del puerto andaluz de Palos de Moguer, de donde salió a navegar el Gran Almirante.

Echar las cartas fue, desde luego, una actividad que impresionaba grandemente la imaginación tan viva de los criollos, y tuvo muchos practicantes en toda la isla, pero en La Habana, Isabel la Católica fue caso aparte, pues demostró habilidades muy certeras en la adivinación del futuro. Ella vestía como es usual entre las gitanas españolas: cabello largo peinado en una larga trenza, varias sayas superpuestas todas de vivos colores, corpiño sobre una camisa ancha y pañuelo a la cabeza, y su herramienta de trabajo era la baraja española con sus bastos, copas, oro y espadas.

Los antropólogos Manuel Rivero Glean y Gerardo Chávez Spínola en su Catauro de seres míticos y legendarios de Cuba salvaron para la posteridad una anécdota de las muchas que seguramente protagonizó nuestro duplicado de la gran reina peninsular. Cuentan estos autores que no lejos del local donde Isabel la Católica ejercía su modesta profesión vivía una mulata célebre por su hermosura, llamada Ángela Valenzuela, quien era, a la par, muy supersticiosa, y habiendo escuchado sobre los poderes de la ya célebre cartomántica quiso consultarla, para lo cual pidió permiso a su marido Julián de las Agallas, pero el hombre le prohibió terminantemente visitar a la bruja.

Pero, cuándo se ha visto que una mulata de rumbo obedeciera a un marido celoso y controlador. No en La Habana ni en ninguna época, eso es seguro, y Ángela, aprovechando una ausencia de Julián, se escapó y fue a llamar a la puerta de Isabel, quien la recibió. Echadas las cartas sobre la mesa, la adivinadora señaló con su pulgar de una sucia un as de espadas y le aseguró a la consultante que la esperaba un maravilloso futuro con un hombre blanco, por supuesto rico y apuesto, y que sería ese amante quien la haría feliz para siempre.

Solo que había un detalle que no era tan conocido por los admiradores de Isabel, y es que ella era una especie de discreta Celestina que armaba citas eróticas en su humilde vivienda, siempre entre caballeros de sólida economía y bellas -y puede que no tan incautas- jóvenes pobres. Cuando la hermosa Ángela apareció, ya tenía Isabel a mano un galán, nada menos que el hijo del conde de Casa Bayona, solicitante de la ayuda de la adivinadora para tener una cita fogosa con alguna bella. Crear condiciones para esta nueva pareja fue cosa de muy poco tiempo, y pronto Ángela se encontró en los brazos del flamante aristócrata habanero.

Claro que en el barrio del Manglar semejantes sucesos jamás quedaban en la sombra, y vecinos chismosos acabaron por enterar a Julián de las Agallas de la infidelidad de Ángela y su relación con Isabel. Julián no dijo nada a su mujer, pero fingiendo una salida que le mantendría fuera de su casa toda la noche, se ocultó y esperó el regreso de la infiel, y cuando Ángela, satisfecha y sonriente regresó, la mató a puñaladas. Pese a que aquel crimen pasional fue muy comentado en toda la capital, y es posible que Julián haya pagado con ña cárcel su asesinato, aunque de eso no sabemos, Isabel la Católica no sufrió pena alguna y continuó diciendo el porvenir mañoso de sus naipes durante veinte años y prestando su concurso a la concupiscencia ajena sin que nadie la molestara.

Otro personaje interesante de la historia sumergida cubana es Leocadia la médium, cuyo nombre completo era Leocadia Pérez Herrera, quien profesaba la religión católica, era muy amante de las flores y de la música clásica, siendo el violín su instrumento preferido. Estas características, sumadas a su mediumnidad, me hacen pensar, no sé por qué, que Leocadia debió ser una mujer negra o mulata, pero nada sé de cierto al respecto.

Tampoco hay datos registrados sobre su infancia ni en qué momento de su vida comenzó a sentir que la rondaban los espíritus con su eterna pretensión de que les ayudara a comunicarse con el mundo de los vivos. Lo cierto es que el espíritu que más la frecuentaba a la hora de responder las preguntas de quienes acudían a ella era el del Hermano José, y tampoco de él se tiene información, aunque es muy posible que se declarara un antiguo esclavo, como tantos José y Francisca que aparecen con inusitada frecuencia en las sesiones espiritistas de Cuba. Un seguidor de Leocadia pintó un retrato del Hermano José, a quien nunca antes había visto, y lo obsequió a la médium, quien lo colgó en la sala de su casa, y quienes sí habían conocido al retratado se asombraron del extraordinario parecido de la pintura con el ya difunto José.

Sobre este retrato misterioso ha quedado la leyenda de que, aunque en varias ocasiones le fueron tomadas fotos, nunca apareció en los revelados, en los que solo se veían manchas. José era capaz de aconsejar a médicos, científicos, estudiantes, maestros y toda clase de personas que acudieran solicitando su colaboración espiritual. Dicen que era un negro congo, pero nada está comprobado.

Leocadia, como tantos religiosos y espíritas de su época, nunca cobró un céntimo a nadie por sus consultas, a pesar de que atendía no solo a pobres, sino a gente muy adinerada y representantes de todas las clases sociales. Hay testimonios de que a su salita acudía el gran cantante cubano Bola de Nieve, así que es muy posible que también lo haya hecho nuestra gran diva Rita Montaner.

Foto: Blog Hijas del aire.

fny