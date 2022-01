Uhuuuuuuuuuuuuuuu, que viene el lobo

El año 2022 trae consigo tres superlunas que podremos disfrutar en junio, julio y agosto, pero la luna que veremos primero este año, justo este 18 de enero, es la llamada Luna del Lobo y no será una superluna, sino el astro que conocemos.

Las superlunas asustan a muchas personas porque están asociadas a supersticiones y leyendas no muy tranquilizadoras, pero no son más que lunas llenas más grandes y radiantes, pero no porque la luna crezca, sino porque así la percibimos en ciertos momentos del año en que el satélite se acerca más al planeta.

Todo lo que refiere a los lobos, ese cazador feroz y muy astuto del reino animal, inspira un temor ancestral incluso a quienes los aman por su belleza e inteligencia, y es por eso que la Luna del Lobo impresiona a tantas personas que esperan desgracias y malos augurios mientras dure. Pero es bueno conocer que cada una de las doce lunas de un año recibe su nombre, y que en nuestro continente fueron los nativos de América del Norte quienes las nombraron tal como hoy las conocemos. En el caso de la Luna del Lobo, su nombre se debe a que los indios observaron que estos animales aullaban más en las proximidades de las aldeas durante la luna llena de enero, porque entonces celebran rituales de apareamiento.

En Internet existe bastante información sobre los nombres de cada luna del año en más de una cultura. A continuación reproduzco una tabla bastante completa con los nombres de las lunaciones en español, y sus equivalentes en las culturas amerindias nativas de América del Norte, en la cultura celta y en la India:

enero julio Luna vieja Luna del lobo Luna después de Yule, luna de hielo Paush Purnima febrero agosto Luna del lobo Luna de la nieve Luna del hambre, luna tormentosa Magh Purnima marzo septiembre Luna de Cuaresma Luna del gusano Luna del cuervo, luna de la corteza, luna del arce Holi abril octubre Luna del huevo Luna rosada Luna de los brotes, luna del pez, luna de la semilla, luna despertadora Hanuman Jayanti mayo noviembre Luna de leche Luna de las flores Luna de la siembra del maíz, luna del grano, luna de Hare Buddha Purnima junio diciembre Luna de las flores Luna de la fresa Luna de la rosa, luna caliente, luna de plantación, luna de la fuerza solar Wat Purnima julio enero Luna del heno Luna del ciervo Luna del trueno, Luna del prado Gurú Purnima agosto febrero Luna del grano Luna del esturión Luna roja, luna del grano verde, luna del relámpago, luna del perro Narali Purnima, Raksha bandhan septiembre marzo Luna de las frutas Luna de cosecha Luna de maíz, luna de la cebada Bhadrapad Pornima octubre abril Luna de cosecha Luna del cazador Luna de viajes, luna de la hierba que muere, Luna de sangre Kojagiri or Sharad Pornima noviembre mayo Luna del cazador Luna del castor Luna de la escarcha, luna de nieve Kartik Pornima diciembre junio Luna del roble Luna fría Luna de la helada, luna de la noche larga, luna antes de Yule Margashirsha Pornim

Pero, los nombres lunares tradicionalmente empleados en nuestro continente son los amerindios, y a continuación reproduzco de Wikipedia el significado de cada uno:

Luna Llena del Lobo (enero / julio): en el frío intenso y las nieves gruesas del pleno invierno, las manadas de lobos aullaban en las afueras de las aldeas indias. Así fue cómo se le dio el nombre para la Luna llena de enero. A veces también era nombrada como la Luna Vieja o, la Luna después de Yul (Navidad). Algunos la llamaron la Luna Llena de Nieve, pero la mayoría de las tribus aplicó este nombre a la siguiente Luna Llena de febrero.

el nombre de esta Luna llena se debe a que la nieve más pesada por lo general cae durante este mes; las tribus nativas del norte y el este llamaban más a menudo a la Luna llena de febrero la Luna Llena de Nieve. Algunas tribus también se refirieron a esta luna como la Luna Llena de Hambre, debido a las condiciones meteorológicas más ásperas en sus áreas de caza, lo cual dificultaba mucho esta actividad.

(febrero / agosto): el nombre de esta Luna llena se debe a que la nieve más pesada por lo general cae durante este mes; las tribus nativas del norte y el este llamaban más a menudo a la Luna llena de febrero la Luna Llena de Nieve. Algunas tribus también se refirieron a esta luna como la Luna Llena de Hambre, debido a las condiciones meteorológicas más ásperas en sus áreas de caza, lo cual dificultaba mucho esta actividad. Luna Llena del Gusano (marzo / septiembre): la temperatura comienza a subir lentamente y la tierra comienza a deshelarse, aparecen los «moldes» de gusano (agujeros) anunciando la vuelta de los petirrojos y la primavera. Las tribus de más al norte conocían a esta Luna como la Luna Llena del Cuervo, cuando el graznido de cuervos señalaba el final de la estación de invierno, o como la Luna Llena de la Corteza, porque la nieve cubría con una capa delgada encostrada alrededor del tronco de los árboles, que se deshelaba en el día y se congelaba en la noche. También la llamaban la Luna Llena de Savia, porque marcaba la época en que los árboles de arce comenzaban a reverdecer. Estas son otra variante de este nombre. Los colonos también la conocían como la Luna de Lenten, y se le consideraba que era la última Luna llena del invierno.

la temperatura comienza a subir lentamente y la tierra comienza a deshelarse, aparecen los «moldes» de gusano (agujeros) anunciando la vuelta de los petirrojos y la primavera. Las tribus de más al norte conocían a esta Luna como la Luna Llena del Cuervo, cuando el graznido de cuervos señalaba el final de la estación de invierno, o como la Luna Llena de la Corteza, porque la nieve cubría con una capa delgada encostrada alrededor del tronco de los árboles, que se deshelaba en el día y se congelaba en la noche. También la llamaban la Luna Llena de Savia, porque marcaba la época en que los árboles de arce comenzaban a reverdecer. Estas son otra variante de este nombre. Los colonos también la conocían como la Luna de Lenten, y se le consideraba que era la última Luna llena del invierno.

este nombre se debe al musgo o a las hierbas rosadas o a las primeras flores de primavera. Otros nombres para la Luna llena de este mes son la Luna Llena de la Hierba de Brote, la Luna de Huevo, y entre tribus costeras se la conocía como la Luna Llena del Pescado, porque era el momento en que el sábalo nada corriente arriba para desovar.

en la mayor parte de las zonas silvestres durante este mes las flores ya son abundantes. Otros nombres dados a esta Luna llena eran la Luna Llena de la siembra de Maíz o la Luna de Leche.

este nombre era común para todas las tribus porque la cosecha de fresas se realiza durante este mes; sin embargo, en Europa se llegó a conocer como la Luna de la Rosa.

Luna Llena del Esturión (agosto / febrero): daban a las tribus de pesca el crédito al nombramiento de esta luna, debido a la pesca del esturión, un pez de gran tamaño de los grandes lagos y ríos, que se atrapaban más fácilmente durante este mes. Algunas tribus la conocían como la Luna Llena Roja porque, al subir la luna por el horizonte, ésta aparecía rojiza debido a las neblinas que usualmente se forman en este mes. También la llamaron la Luna Verde del Maíz o la Luna de Grano.

Luna Llena de Cosecha (septiembre) / marzo): ésta es la Luna llena que ocurre lo más cerca al equinoccio de otoño. En dos de cada tres años la Luna de Cosecha ocurre en el mes de septiembre, pero en algunos años esta luna tiene lugar en el mes de octubre. En el pico de cosecha, los agricultores pueden trabajar hasta muy tarde en la noche porque la luz de esta luna les permite extender las labores de recolección. Por lo general la salida de la Luna llena tiene un promedio de 50 minutos más tarde cada noche con respecto a la noche anterior, pero en las pocas noches alrededor de la Luna de Cosecha, la Luna llena parece elevarse casi a la misma hora cada noche: solamente 25 a 30 minutos más tarde en los Estados Unidos, y solo 10 a 20 minutos más tarde para la mayor parte de Canadá y Europa. El maíz, las calabazas, las habas y el arroz salvaje —los alimentos principales de los indios— están listos para cosechar en este mes.

ésta es la Luna llena que ocurre lo más cerca al equinoccio de otoño. En dos de cada tres años la Luna de Cosecha ocurre en el mes de septiembre, pero en algunos años esta luna tiene lugar en el mes de octubre. En el pico de cosecha, los agricultores pueden trabajar hasta muy tarde en la noche porque la luz de esta luna les permite extender las labores de recolección. Por lo general la salida de la Luna llena tiene un promedio de 50 minutos más tarde cada noche con respecto a la noche anterior, pero en las pocas noches alrededor de la Luna de Cosecha, la Luna llena parece elevarse casi a la misma hora cada noche: solamente 25 a 30 minutos más tarde en los Estados Unidos, y solo 10 a 20 minutos más tarde para la mayor parte de Canadá y Europa. El maíz, las calabazas, las habas y el arroz salvaje —los alimentos principales de los indios— están listos para cosechar en este mes.

con la caída de hojas y el ciervo cebado, llega la época de cazar. Se han cosechado ya los campos y los cazadores pueden montar sobre los rastrojos y ver más fácilmente al zorro, así como también a otros animales que salen a espigar.

este es el tiempo para poner trampas de castor antes de que los pantanos se congelen completamente, y así asegurarse un suministro de pieles calientes para el invierno. Otra interpretación sugiere que el nombre Luna Llena de Castor viene dada del hecho que los castores se preparan ahora activamente para el invierno. A veces también se llama Luna Helada o Luna Escarchada.

Como en Cuba se conoce muy poco la cultura celta, debo aclarar que en Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra se celebran varios festivales anuales relacionados con faces de la agricultura como siembra, cosecha, etc., y Yule es una de estas festividades. El nombre de la celebración varía de acuerdo con las características lingüísticas de cada nación celta, pero el sentido es el mismo para todas.

Por supuesto que en todas las culturas humanas la luna tiene un protagonismo fundamental sobre todos los aspectos de la vida, y tal vez porque el papel del sol es más claro para los seres humanos, los dioses solares tienen funciones y atributos muy definidos, mientras que las deidades lunares, identificadas con la femineidad, gozan de fama bruja, ya que reinan en el inframundo, sobre la noche y la muerte, por lo que sus leyendas son más misteriosas y oscuras. No hay más que pensar en la carta de La Luna en el Tarot, que es un resumen magistral de todo lo que la luna representa para el imaginario colectivo de nuestra especie.

Pero, si todos los misterios de la luna son hermosas fuentes de leyendas, profecías e inspiración para artistas y enamorados, no debemos olvidar que son solo eso: leyendas. Las 12 lunas del 2022 serán como las doce lunas de todos los años desde que el mundo es mundo: el mismo astro que los científicos estudian y adoran las religiones. No hay nada nuevo y, mucho menos, peligroso en ellas. Disfrutemos de su belleza con la mente en calma.

fny