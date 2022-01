Rarezas de la naturaleza

La ciencia ha identificado, entre millones de especies animales, vegetales y hongos que habitan en el planeta Tierra, a seres cuyas características resultan propias de un filme de terror. Uno de estos, por ejemplo, es el llamado anélido comehuesos, de un centímetro de largo y que habita en el fondo de los océanos.

Cuando una ballena muere, entre los cientos de comensales que se disputan los restos de ese inmenso animal se destaca ese anélido con aspecto de gusano, que perfora los huesos del cadáver del cetáceo para absorber los lípidos que le sirven de sustento. Como carece de boca y estómago, este raro ser de las aguas oceánicas ha formado una alianza con un grupo de bacterias que descomponen las grasas para poder digerirlas. Las hembras cuentan con coloridas estructuras plumosas que actúan como branquias y pueden agruparse sobre los huesos que taladran, en los cuales dejan cavidades en forma de raíz.

En los arrecifes puede hallarse un pez casi indetectable, debido a su extraordinaria capacidad de enmascaramiento. Por su parecido con las rocas y los corales del entorno, a este habitante del mar se le llama pez piedra y es, además, el más venenoso del mundo. Generalmente permanece inmóvil en el lecho marino, como si estuviera muerto, pero en realidad aguarda a pequeños mariscos y peces que constituyen la dieta que le permite subsistir. Para defenderse de tiburones y rayas, emplea las trece espinas ubicadas en su zona dorsal, que inoculan un veneno muy doloroso y tóxico, capaz de afectar las funciones respiratorias y producir la muerte a un ser humano entre fuertes dolores que ni la morfina puede aliviar. La picadura del pez piedra solo puede remediarse introduciendo la parte afectada en agua muy caliente, a unos cuarenta y cinco grados centígrado, durante media hora.

Existe un crustáceo, llamado cymothoa exigua, que tiene la terrible habilidad de entrar por las branquias de un pez, casi siempre el pargo flamenco, y se agarra a su lengua con unas patas terminadas en garras. Cuando apresa esta se alimenta de la arteria que le suministra sangre. Con el tiempo, la lengua se atrofia al no tener riego sanguíneo y el crustáceo parásito la sustituye, uniéndose a los músculos de aquella y desempeñando la función de una nueva lengua de aspecto horrendo. Al parecer, el pez no sufre mayor daño, pero debe compartir su alimento con el indeseable invasor que lleva en la boca. Por suerte, este intruso no parasita en los humanos, lo que no impide que sea agresivo y trate de morder si se pretende atraparlo. En muchos casos, una pareja de este crustáceo se introduce en la boca de un mismo pez, actuando en él como dos lenguas falsas.

