Cambio climático o el es no es de los tiempos actuales

La teoría de que está ocurriendo un cambio climático en el planeta capaz de exterminar no solo a la humanidad, sino a todo lo viviente, y de que ese cambio es culpa de la misma humanidad y sus descontroladas emisiones de dióxido de carbono (CO2) hacia la atmósfera, su uso indiscriminado de los recursos naturales y los efectos de ensayos con armas nucleares, biológicas y químicas cada vez más agresivas, ha terminado por tener dos fuertes oponentes que aseguran e intentan demostrar que el cambio climático es un proceso natural del planeta, sin que ello signifique que sus pobladores somos mirlos blancos desprovistos de toda responsabilidad.

Dos expertos australianos, la bióloga Jennifer Marohasy y el informático John Abbot, dieron a conocer en la revista científica GeoResJ, en 2017, los resultados de una investigación que han llevado a cabo por años. Ellos recolectaron datos de estudios previos que ofrecían un medio de lectura de las temperaturas planetarias durante los últimos dos mil años, a través de la observación de anillos de árboles, núcleos de coral y otros indicadores presentes en la naturaleza.

Encontraron que en la Edad Media, en un plazo de tiempo comprendido del año 986 al 1234, hubo un período llamado cálido, en el que las temperaturas fueron muy similares a las que vemos hoy, y en aquel entonces no existían emisiones de CO2 hacia la atmósfera, simplemente porque el ser humano no era capaz de producirlas con la rudimentaria tecnología a su alcance en la época. Según estos científicos australianos, el planeta ha pasado por varias etapas de calentamiento global, como mismo lo ha hecho por varios períodos glaciares, y como a partir de 1980, según afirman, ha habido una desaceleración en el aumento de las temperaturas, deducen que hemos entrado en un nuevo período de descalorización.

La teoría australiana no deja de ser interesante y tiene, al menos, un punto verdadero: nadie enviaba CO2 a la atmósfera en la Antigüedad ni la Edad Media, pero aunque esto sea cierto, no significa que el CO2 es inocente de la catástrofe que amenaza a la vida sobre la tierra, aunque puede que no sea el único culpable, porque también hay otra verdad como un templo: lo que no existía en la Edad Media existe ahora. Los polos se derriten y amenazan con elevar a ratios letales el nivel de los mares, arrasando con todas las tierras bajas del planeta, los incendios forestales están ocurriendo en todas partes y cada vez son más intensos, abarcadores y provocan una devastación espantosa, la actividad volcánica aumenta, sin cesar aparecen nuevas pandemias que siegan millones de vidas, escasea el agua, faltan los alimentos, la sequía invade las tierras de cultivo, los animales pierden sus hábitats, y por poner solo un ejemplo: cada día son taladas por la mano humana millones de hectáreas de bosques y selvas para construir obras ingenieriles cuyo principal objetivo es crear mayores riquezas para unos pocos sin beneficio para la inmensa mayoría de los seres humanos, las plantas, los animales…

El negacionismo es una actitud natural en el ser humano, pues en el fondo no es otra cosa que la máscara tras la cual se esconde la resistencia humana al cambio, un instinto del que se habla poco en biología, pero no por eso menos real. La ciencia, que tanto reprocha las actitudes negacionistas, ha sido ella misma negacionista en múltiples ocasiones oponiendo feroz resistencia a teorías innovadoras como la evolución de las especies, la redondez de la Tierra y otras verdades que hoy no son solo admitidas, sino ciencia canónica universalmente aceptada. Sin embargo, todo tiene un aspecto negativo y uno positivo, y en ciertas ocasiones el negacionismo de los científicos ha protegido a la humanidad de la rápida y poco reflexiva aceptación de algunas teorías que requieren un mayor tiempo de análisis y validación, y que a la larga han resultado erróneas.

En el caso del cambio climático estamos ante un fenómeno de naturaleza ambigua. No sabemos con total certeza qué lo está provocando, aunque nuestra responsabilidad como especie más inteligente y tecnológica de cuantas habitan el planeta no está en discusión, y si no es con emisiones de CO2, con otras acciones egoístas hemos contribuido a un fenómeno peligrosísimo que tal vez sea, sí, un proceso natural, pero con consecuencias letales que impulsamos con ignorancia entusiasta y egoísmo cruel.

Tras los negacionistas del cambio climático se ocultan actitudes diversas que van desde las creencias religiosas, que lo achacan a un castigo de la Deidad por los pecados humanos, hasta los más oscuros intereses ideológicos o de las poderosas industrias cuyos líderes no solo acaparan las riquezas del planeta, sino que lo gobiernan agrupados en cenáculos, como el Club Bildelberg, un fenómeno casi oculto de la vista pública y no por falta de divulgación, pues se ha denunciado mucho su existencia, sino por la natural propensión del ser humano a no prestar atención a aquello que resulta invisible a sus ojos, como si todo lo que existe más allá del alcance de nuestros sentidos, muy limitados, formara parte de un más allá inexistente y fantasioso que no golpeara nuestras vidas cotidianas con su puño de hierro.

El magnate estadounidense Donald Trump, devenido presidente de la primera potencia mundial y hoy político defenestrado o amado, según con qué perspectiva se mire su condición, fue el principal sostenedor de la teoría de que el cambio climático no existe y es solo un bulo inventado por China como parte de su arsenal de guerra económica. Trump, en el colmo de la irresponsabilidad ególatra que padece y en su afán por proteger la preponderancia económica de los Estados Unidos, llegó a retirar a su país de los acuerdos de París sobre el cambio climático. Y tras la bandera de Trump se han ido millones de individuos ignorantes, irresponsables, crédulos y fanatizados que comulgan en una nueva creencia sectaria, el fenómeno Qanon, del que no voy a hablar aquí porque ya le he dedicado muchas páginas de análisis. Los seguidores de Qanon sospechan de toda verdad establecida y oficial, hasta de la redondez de la Tierra, sin sospechar que están siendo manipulados por el más osado experimento de ingeniería social de la historia del mundo. Nunca se ha sabido quién está detrás de Qanon, aunque las teorías más locas se hayan creado para explicar su existencia, como aquella de que empezó como la broma colosal de un adolescente norteamericano experto en informática, que impulsó el chiste desde un tablón de la Internet sumergida, pero ya tiene defensores en el mismísimo Congreso de USA. Los seguidores de Qanon han llegado incluso, recientemente, a congregarse por miles en una plaza de Texas para esperar la resurrección del asesinado Presidente J.F. Kennedy, quien vendría a devolver la Presidencia a Donald Trump. El acontecimiento debía ocurrir en noviembre pasado. Todavía deben quedar en aquella plaza algunos cándidos, pero ya convertidos en estatuas de sal.

Sí, es bueno estar informado sobre todo tema que interese a la supervivencia de nuestro planeta, es bueno conocer de economía, política, ciencia, tecnología, arte, guerras, descubrimientos médicos, pandemias…

Hombre soy y nada humano me es ajeno, dijo hace milenios un gran filósofo y pensador chino. Todo debe interesar al hombre moderno, lo mismo al político que al periodista que a la humilde ama de casa, pero también hay que aprender a ejercitar las facultades de análisis con que la naturaleza privilegió al cerebro humano, adquiridas durante millones de años de trabajoso desarrollo. Pensar, analizar, reflexionar, investigar y no ser jamás fanático de nada ni de nadie, porque cuando nos fanatizamos con una creencia, una ideología, una religión, con cualquier cosa, perdemos de inmediato la capacidad de ser objetivos y el derecho de cometer nuestros propios errores, y nos convertimos en sacos de carne vacíos que alguien rellena con ideas ajenas y luego mueve a su gusto como figurones carnavalescos. Muñecos de harina, hombres de paja, NADA, en eso nos convertimos.

¿Y por qué dice todo esto esta periodista que parece poseída por un extraño furor de verdades? se puede preguntar el lector de este comentario. No diré nada en mi defensa, solo les contaré a mis lectores que aunque yo no puedo saber si la teoría australiana de la inocencia del CO2 es cierta, lo que sí es cierto es que la investigación fue financiada por la B. Macfie Family Foundation, y la GeoResJ fue descontinuada en enero de 2018 y está cerrada a nuevas presentaciones. Para mayor confusión, las páginas sobre esa fundación que he visto en español tienen acceso denegado en unos casos, en otros, como Wikipedia, remiten a una película sobre niñeras, y las que aparecen en inglés promueven inocentes anuncios sobre maquinaria agrícola, y todo lo que he podido sacar en claro es que se trata de una ONG. Otra información que encontré es que esta familia proviene de un remoto clan celta de las Tierras Altas de Escocia, cuyos descendientes aún viven… y prosperan.

En fin, lector, le sugiero investigar un poco, a manera de pasatiempo siquiera, esta publicación, y le deseo mejor suerte de la que yo he tenido, para que pueda sacar sus propias y mejores conclusiones sobre la conveniencia de creer o no en el cambio climático y nuestra responsabilidad en ello como especie superior del planeta Tierra.

Foto: Internet.

fny