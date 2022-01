El agua, ¿amiga o enemiga de la salud?

Mantenerse bien hidratado es una consigna hoy muy de moda que todos quieren seguir, sin saber que el agua en exceso puede convertirse en un veneno capaz de matar a una persona.

Las más fantasiosas recomendaciones sobre qué cantidad de agua debemos ingerir cada día para mantenernos en óptimas condiciones de salud dan la vuelta al planeta: tres litros diarios, uno solo, ocho, medio litro cada dos horas… Y todos los que publican estas recomendaciones ofrecen sus argumentos, pero ¿cuál es la verdad?

La verdad es que todos los organismos no son iguales, que no es igual un organismo sano que uno enfermo, y que hay patologías que provocan una muy mala gestión del agua en nuestros cuerpos, por ejemplo las insuficiencias renales, algunas cardiopatías y hasta las infecciones del riñón, que aunque ayude tomar agua para combatirlas, hay que empezar por lo más razonable: el empleo de antibióticos indicados por médicos. El agua sola no sirve para matar bacterias.

La cantidad de agua indicada para beber por día oscila entre dos y tres litros, y puede aumentar en caso de altas temperaturas que provoquen sudoración o la práctica de ejercicios por más de cuatro horas, y desde luego, la señal inequívoca de que debemos hidratarnos es la sed y la sequedad de boca, que puede indicar no solo que estamos sedientos, sino también deshidratados.

Quienes beben agua en exceso corren peligro de perder sales imprescindibles para la vida, como el sodio y el potasio. El agua también puede acumularse en el cerebro cuando se elimina más despacio que como la bebemos, y provocar compresiones que devienen dolores de cabeza y estados de confusión que pueden, en casos extremos, terminar como alucinaciones, coma y muerte. La intoxicación por exceso de agua es un hecho y no una fantasía.

Hay algunas formas de ansiedad que crean en quienes las padecen la compulsión de beber agua, con los mismos resultados peligrosos que describe la literatura médica. Esto recibe el nombre de potomanía, y puede provocar graves daños al riñón por hacerlo trabajar más allá de su capacidad.

No existe una cosa en la vida que pueda hacerse sin sentido común. Beba agua, porque es buena y necesaria, pero no cometa excesos y sobre todo, si tiene dudas sobre la cantidad de agua que puede beber si padece alguna condición de salud, consulte a su médico o a algún especialista. Se beneficiará.

fny