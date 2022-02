Destacan en Diez de Octubre resultados del Consejo Popular Lawton

La Asamblea Municipal del Poder Popular del territorio Diez de Octubre en su vigésima segunda sesión ordinaria, que se desarrolló en el teatro de la Facultad de Enfermería Lidia Doce, reconoció el trabajo del Consejo Popular Lawton durante 2021.

Bárbara Agón Fernández, presidenta del gobierno en la localidad valoró que la demarcación alcanzó buenos resultados en el enfrentamiento a la Covid-19, en el combate a las ilegalidades, en las reuniones de rendición de cuenta y en todas las tareas que le asignaron el año anterior.

Asimismo destacó la gran cohesión existente entre los 12 delegados que conforman el equipo de trabajo y el nivel de organización que logran para materializar los objetivos que se trazan.

El Consejo Popular Lawton rindió cuenta ante la asamblea sobre el cumplimiento de sus funciones durante el XVII período de mandato, etapa en que además del enfrentamiento a la pandemia, realizaron una amplia labor en apoyo al proceso de vacunación de la población y contribuyeron de manera eficiente en la atención integral a la comunidad.

María Antonia Martínez Arozarena, presidenta del consejo informó que en el tiempo evaluado desarrollaron en la localidad tres procesos especiales en las circunscripciones 26, 39 y 48, y cuarenta reuniones de trabajo y se lograron 107 acuerdos en asuntos referentes al funcionamiento del equipo de trabajo, así como otros aspectos de alta incidencia en la vida de la población relacionados con los problemas y necesidades de los ciudadanos, dijo.

Entre las acciones realizadas enumeró los controles a la venta de productos del agro y otros alimentos, a las prestaciones que brinda el Sistema de Atención a la Familia (SAF), al funcionamiento de la farmacia, a los aseguramientos del curso escolar, a las labores constructivas que realiza en el consejo el grupo empresarial GELMA del Ministerio de la Agricultura, el enfrentamiento a conductas delictivas y de indisciplina social, entre otras.

Al mismo tiempo explicó que en la prevención y atención social, el consejo fortaleció los espacios destinados a las personas vulnerables, los jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, madres solteras con tres hijos o más, embarazadas, deambulantes, y atención a las comunidades.

También se refirió a la participación del consejo popular en las tareas relacionadas con la defensa de la patria y en la batalla contra la subversión ideológica y los intentos desestabilizadores orquestados desde los Estados Unidos de América.

Un reconocimiento y ovación cerrada de todos los presentes – quienes dejaron sus asientos para aplaudirle de pie- recibió Martínez Arozarena, por su desempeño en el cargo, destaque que se hizo extensivo a los miembros de su equipo de trabajo.

Robert Menéndez, el delegado más joven de la asamblea y miembro del consejo popular Lawton, intervino para resaltar la ejemplaridad de María Antonia para todo el equipo y la motivación que constituyó para él constatar la entrega y dedicación de ella a diario al trabajo.

Desde que comencé ella me orientó, siempre estuvo dispuesta a ayudarme, me impregnó confianza y seguridad, ha sido un ejemplo y aunque la salud no siempre le acompañó siempre estuvo ahí para nosotros, expresó.

Varios criterios favorables se escucharon de otros presidentes de consejos populares y delegados sobre el liderazgo y ejemplaridad de María Antonia Martínez Arozarena, una líder en la comunidad que enorgullece a los octubrinos.

