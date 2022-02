Diario británico refleja vacunación infantil anti-COVID-19 en Cuba

El diario británico The Guardian se hizo eco del éxito de la vacunación pediátrica anti-COVID-19 en Cuba, y aseguró que el país caribeño es el primero en realizar esa inoculación a niños de dos años de edad.

Los suecos la rechazaron, el doctor (Anthony) Fauci dice que Estados Unidos podría aprobarla pronto, los chinos ya empezaron, pero los cubanos ya vacunaron a casi toda la población infantil contra la COVID-19, resaltó el periódico.

El texto agrega que más del 95 por ciento de las personas de dos años a 18 años recibieron el esquema completo de vacunación.

También cita al doctor Gerardo Guillén, uno de los desarrolladores de la vacuna cubana Abdala, quien explicó que a pesar de que los síntomas del SARS-CoV-2 son más leves en los niños, ellos son un factor importante en la transmisión de la enfermedad.

El experto apunta que la inmunización de infantes y jóvenes, unido a una de las tasas de vacunación más altas del mundo y a la inmunizad de rebaño lograda tras el pico provocado por la variante delta el verano pasado contribuyeron a que Cuba exhiba niveles de infección más bajos que Estados Unidos y Europa, en medio de la nueva ola causada por ómicron.

The Guardian recoge preocupaciones expresadas por algunos expertos internacionales sobre la aplicación de la vacuna en niños pequeños y las contrapone a las de científicos cubanos que afirmaron que los ensayos clínicos fase I y II de Soberana 2 y Soberana Plus en 350 personas de tres años a 18 años no se reportaron efectos adversos.

El periódico agrega que los resultados de todos los ensayos fueron enviados a las revistas especializadas para su publicación, y que en las próximas semanas también se harán llegar a la Organización Mundial de la Salud como parte del proceso para recibir la aprobación internacional para la exportación.

Fuente y foto: Prensa Latina.

fny