Disturbios del 11 y 12 de julio en Cuba: Impartir justicia (+ Fotos, Videos e Infografía)

–No tengo quejas ni reclamaciones. De haberlas tenido, los que me conocen saben que lo hubiera dicho desde el momento en que hubiera existido algún problema. Solo queda esperar por el fallo del tribunal. Si es condenatorio, se establecerá el recurso de casación legalmente establecido; si es absolutorio, estaría feliz como abogado de que haya ocurrido así.

–Varias veces. Como este proceso se inició el año pasado, tuve contacto con él a los siete días, y en el resto del proceso he tenido acceso sin problemas en la prisión donde se encuentra, cada vez que él lo ha necesitado. La familia me decía, ‘mire abogado, Harold quiere hablar contigo’. Y durante el juicio también ha sido así.

“No creemos que esa que Ud. menciona haya sido una causa que haya hecho modificar o tratar de otra manera la tramitación del proceso. Sinceramente, ha tenido una carga mediática, pero eso no ha influido en mi trabajo como abogado defensor. Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para defender a nuestros clientes sin ninguna vulneración o intermediación, defendiendo sus derechos como es debido”.

–Ninguno de los abogados que estamos en este proceso imaginamos estar inmersos alguna vez en algo así. Estos son los tipos de delitos que uno estudia en la carrera, pero uno no se imagina tener que defenderlos o ser parte de un proceso como este.

¿La gravedad de los hechos ha incidido en que no se haya procedido de manera correcta al juzgar su acusado?

–El debido proceso se ha respetado desde el inicio, en el sentido de que se nos ha permitido ejercer nuestro derecho a la defensa en todo momento. Se nos ha dado la posibilidad de entrevistarlos y de aportar pruebas, hacer las conclusiones y la defensa en el juicio oral sin ninguna vulneración de este principio. Hasta ahora no he recibido ninguna queja de mi cliente sobre este tema.

Manuel Alonso, abogado de uno de los acusados, no está de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía. Con tono respetuoso, expone ante el tribunal su tesis, y alega que las evidencias aportadas por el órgano acusador no son probatorias y pide la absolución de su representado. Minutos más tarde, en un breve receso, responde a Cubadebate .

Para este último tipo penal, “que tiene marcos sancionadores elevados”, la Fiscalía tuvo en cuenta que los acusados actuaron con extrema violencia, organizaron las alteraciones del orden público, acordaron expresa o tácitamente irrespetar las instituciones oficiales comprometidas con garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana, en particular las personas y bienes que representan o pertenecen a los órganos locales del Poder Popular y el MININT.

Es el segundo día del juicio. Han pasado 24 horas desde que, por primera vez, 23 acusados y sus 14 abogados coincidieron en un mismo salón. Tras los nasobucos impuestos por la pandemia se esconden varios rostros. Algunos, jóvenes; otros, no tanto. Todos están acompañados por sus familias.

Frente a frente se miran a los ojos la representación de la Fiscalía y los abogados defensores. La secretaria toma rauda y veloz lo que se dice y, muy cerca, como para que no se escape el más mínimo detalle, está la pequeña baranda desde donde harán uso de la palabra testigos y acusados.

No hay manera sencilla de enfrentar ni relatar un juicio. Aquí gravitan, en medio de la solemnidad de una sala, vidas de personas y familias, hechos graves o leves, y las leyes y procedimientos que establece la justicia.

“No hay que intentar nada contra la Revolución, no hay que lanzar piedras y mucho menos agredir a la población o la policía. He visto el juicio muy bien, desde todas las partes. La defensa de los abogados ha sido muy buena, la fiscal ha hablado como tenía que hablar y la presidenta de la sala es muy objetiva y humana. Confiamos en los abogados, confiamos en la justicia y en la Revolución”.

A pesar de ser un proceso difícil, como ella misma reconoce, sostiene que siempre ha podido mantener comunicación con su hijo. “En lo particular, he tenido buena atención por la defensa. Y aunque con nada de esto me siento contenta, simplemente quiero que se haga justicia y que se tengan en cuenta el comportamiento y el sentimiento de cada uno de nuestros hijos”.

“Yo, como su madre, pido disculpas por su error, puedo decir, aquí delante de todos los medios, que no lo hizo intencionalmente. Él se metió en eso sin saber lo que estaba por venir; él fue simplemente con sus amigos. Estoy segura de que hoy le preguntas y no sabe por qué lo hizo”, dice.

Los últimos minutos de un juicio suelen quedar muy claros en la memoria. Esos momentos nadie los olvida, el derecho de última palabra y la sentencia.

–¿Desea hacer uso del derecho de última palabra?, venga al micrófono. Puede retirarse el nasobuco, así como los demás cuando vengan. Lo escucho.

–Buenos días, desde el principio de la instrucción, a pesar de lo que pasó, sentí el arrepentimiento. A lo mejor estaba en el lugar y en el momento equivocados. Yo creo que los golpes en la vida enseñan. Soy de ese barrio y queremos que se nos dé la oportunidad de demostrar que lo que sucedió ese día no era intencionado.

–Puede sentarse. ¿Miguel, desea hacer uso del derecho de última palabra?

–Buenos días, me siento arrepentido de lo que pasó, yo pasé por ahí. No fue conscientemente que fui a tirar piedras.

–Lázaro, ¿desea hacer uso del derecho de última palabra?

–Ante todo, les pido perdón por las cosas que hice, les pido una oportunidad. No va a volver a pasar, estoy arrepentido.

Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, tampoco puede dejar en el tintero ese momento.

En conversación con Cubadebate, recuerda que “los jueces han actuado con gran responsabilidad, humanismo, no han dejado de sentir la alta responsabilidad que implica actuar en nombre de aquellos que esos días no durmieron, sintieron miedo, no salieron a las calles, de actuar en nombre de un pueblo que ha depositado en ellos la gran función de impartir justicia en su nombre. Los jueces hemos actuado libre y transparentemente, siempre buscando la verdad y tomando decisiones justas que se atemperaran a la ley y la Constitución para los acusados y tomando decisiones justas que se atemperen a lo dispuesto en el Código Penal, a los hechos, las particularidades de los acusados, sus conductas y por supuesto al contexto.

“Nosotros tenemos que tratar de que el proceso no sea un número más, sino que tenga el rigor que conlleva. Estos procesos tenían la particularidad de que se iban a juzgar delitos que no es frecuente su comisión, como son los casos de sedición. Por ello, se requirió de una preparación individual. No había antecedentes”.

De los hechos del 11 y 12 julio de 2021 todavía restan muchas historias que contar. Hasta inicios de este mes de febrero se prevé que se desarrollen en La Habana los juicios pendientes.

Sobre el papel, y en la memoria de las víctimas, permanecerá el relato del hombre que se tuvo que esconder debajo de una escalera durante 15 minutos por miedo, o el temor que sintió de salir a las calles –durante los días sucesivos a los hechos- la que fuera directora del círculo infantil de La Güinera.

Entre las paredes de la sala del tribunal, también perdurarán la palabra encendida de fiscales y los abogados de la defensa, los rostros preocupados y la tristeza oculta parcialmente por la tela de los nasobucos, el apoyo constante de las familias, algunas reflexiones… Todo eso que gravita en una sala donde se imparte la justicia.