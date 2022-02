Aseguran que proceso de Consulta Popular del Codigo de las Familias marcha bien en Cuba

El proceso de análisis del Código de las Familias marcha bien en el país y será muy positivo para nuestro pueblo, porque es irrenunciable y necesario en ese camino de construir una ley o código justo, de calidad, que tenga en cuenta la opinión de las personas, dijo Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia.

Tales valoraciones las ofreció el titular tras concluir en el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas un encuentro del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba con autoridades del Ministerio de Justicia, en el que se dialogó sobre el proyecto de Código de las Familias y su enriquecimiento mediante consulta popular.

«Es un código que no impone modelos. Sí reconoce los que existen, no excluye. Que suma, no altera, sino que salvaguarda los valores de la familia en las formas y configuraciones que existen, sostuvo el máster en Ciencias jurídicas, reporta José Miguel Solís.

Fuente: Boletín Radio Rebelde

