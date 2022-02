Los grupos de extrema derecha pretenden imponer en el Parlamento Europeo la agenda de Estados Unidos contra Cuba, aseguraron eurodiputados quienes se encuentran de visita en Cuba.

Así expresaron en conferencia de prensa en La Habana Sira Rego, vicepresidenta del grupo La Izquierda del Parlamento Europeo, y Manu Pineda, vicepresidente del grupo de amistad con Cuba en ese órgano legislativo.

Ambos forman parte de un grupo de nueve europarlamentarios de izquierda que cumplimentan una visita oficial por invitación de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Pineda señaló que la extrema derecha insiste en desatar campañas contra Cuba al igual que en otros momentos lo han hecho contra Venezuela o Nicaragua, siguiendo los patrones de la política estadounidense, sin embargo, evitan discutir sobre las violaciones de derechos humanos y masacres que ocurren en Colombia, entre otros temas.

La verdad de Cuba resplandece

El eurodiputado de izquierda Manu Pineda afirmó que ahora la extrema derecha intenta generar una campaña sobre la presencia de niños en las cárceles cubanas, sin tener basamento alguno, pero no hablan sobre los miles de menores que se encuentran presos en Estados Unidos, algunos de ellos condenados a cadena perpetua.

Pineda explicó que en Europa la realidad se ha vuelto irrelevante, no importa lo que es verdad o no, sino el relato que se monta en algunos medios de comunicación y redes sociales.

Al respecto, advirtió que el gobierno de Cuba no tiene que demostrar que no hay niños en las prisiones cubanas, sino que quienes lo acusan de ello deben presentar las pruebas que lo confirmen, lo cual -aseguró- no han podido hacer.

Por su parte, Sira Rego, vicepresidenta del grupo La Izquierda, señaló sobre el tema que determinadas campañas de la derecha europea están montadas a partir de rumores y noticias falsas.