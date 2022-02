La Habana acumula más de 160 000 multas por cobrar, de ahí la ofensiva que despliega el territorio desde los primeros días de enero, con una estrategia multifactorial encaminada a enfrentar la concentración de impagos de contravenciones personales que registran todos los municipios.

Hay unos 230 millones de pesos pendientes por ingresar a los presupuestos locales, como consecuencia del grado de impunidad y permisibilidad que muestran todos los territorios, según explicó la licenciada Natalia Vivanco Rodríguez, jefa del departamento de Multas de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios (DFP) en La Habana, quien comentó que, comparado con otros años, es muy superior el número de pendientes.

“Son multas ya envejecidas, en lo que tiene peso la situación epidemiológica de la COVID-19. Desde finales de 2020 y la primera etapa de 2021 se dio a los infractores la facilidad de no acudir a los lugares de trámite con el beneficio de esperar más tiempo, y que las multas no se duplicaban ni caían en apremio, unido a que la labor de los gestores cobradores se vio afectada, por no visitar las viviendas o establecer vínculos con los núcleos familiares”.

De acuerdo con Vivanco Rodríguez, no puede desconocerse la poca ofensiva de quienes deben velar por la gestión de cobro. “A un trabajador por cuenta propia, por ejemplo, que reincide, no le retiran la licencia, no tiene otra sanción accesoria, ni recargos de impuestos. ¿Cómo usted va a infringir una y otra vez y va a seguir disponiendo de prerrogativas?; en ello los Consejos de la Administración tienen fisuras y mucho por hacer. Estas son cuestiones que el nuevo código contravencional de 2022 debe solucionar”.

¿Qué estrategia siguen para revertir los pendientes?

-Se intensifica el trabajo multifactorial, dígase impositores, Consejos de la Administración, DFP municipales, de conjunto con las oficinas de multas. No es crear nuevas estructuras, sino impulsar una labor más intencionada y cohesionada, de manera particular en los 16 consejos con mayores retrasos.

“Ya se aprecian resultados en Guaicanamar, en Regla; Luyanó Moderno, en San Miguel del Padrón; AlamarEste, en La Habana del Este; Villa 1, en Guanabacoa; Pogolotti, en Marianao y Mantilla, en Arroyo Naranjo”.

Vivanco Rodríguez consideró que La Habana está en condiciones de enfrentar esta realidad, que supone un chequeo sistemático y una estadística diaria para registrar el reporte de cada uno de los escenarios y, por supuesto, movilizar la voluntad de los Consejos Populares, de los delegados de circunscripción, la comunidad… al tiempo que llamó a trabajar de manera diferenciada con aquellos que no han satisfecho la sanción.

“A partir de una necesidad determinada, de insolvencia u otras razones que impidan a determinado núcleo familiar liquidar sus adeudos, se pueden establecer convenios de pago. Las oficinas de cobros y multas deberán hacer un proceso para determinar si se está o no en condiciones de conveniar la multa por plazos”.

Recordó que puede pagarse en cualquier oficina del país, y una opción muy viable es, además, la pasarela Transfermóvil. Al elegirla hay que tener claridad si su multa está en el término de 30 días o ya superó dicho límite. Quien se halle en este último caso precisa colocar en la aplicación el importe duplicado. Por ejemplo, si asciende a cien pesos y está fuera de término hay que teclear 200 pesos”.

El ID que pide la aplicación es el número de la multa, el cual consta de dos letras y seis dígitos y esto se escribe sin dejar espacios intermedios, es decir, todo seguido.

“Es un proceso muy sencillo”, insistió, tras explicar que a través de la aplicación se genera un mensaje que sirve de constancia o evidencia de haberse satisfecho el importe.

Los municipios donde se concentran los apremios y pendientes más elevado son Marianao -con el mayor número-; Plaza de La Revolución, -con la mayor cifra de multas envejecidas-, además de Playa, La Lisa, Guanabacoa, Centro Habana, La Habana Vieja y San Miguel del Padrón.

¿Cuáles son las infracciones más comunes?

-Los decretos en los que más pendientes se acumulan son el 272 que aplica diferenciadamente la Dirección Integral de Supervisión (DIS), Higiene y Epidemiología, y Planificación Física; este regula lo relacionado con el sistema de la Vivienda, el ornato público, las regulaciones urbanas y cuestiones de higiene comunal y temas sanitarios.

“También el Decreto 31, en vigor desde el 1 de febrero de 2021, referido a las infracciones higiénico-sanitarias­ relacionadas con la COVID-19, y el Decreto 141 sobre las infracciones de las regulaciones del orden interior”.

La directiva insistió en que se respeten los derechos del ciudadano, que haya un tratamiento adecuado al infractor, pero que también se haga valer lo previsto en la ley, y es que transcurridos los 60 días usted debe enfrentar las vías del proceso de apremio y una de ellas es, precisamente, el proceso judicial.

“Tenemos la intención de que las personas se persuadan, muestren comprensión y realicen sus pagos, pero ante ciudadanos indiferentes, deudores que con impunidad no están correspondiendo con lo establecido, habrá que formalizar la documentación necesaria para presentarlos ante los Tribunales municipales o en las Estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

El municipio de Playa se sumó recientemente de manera muy activa y acelerada al proceso de cobros, teniendo en cuenta que acumula más de 11 500 multas pendientes hasta el cierre del 31 de enero. Esto significaría recaudar más de 16 000 000 de pesos, que de recuperarse podrían cubrir necesidades de Educación, Salud y de los barrios en transformación en la localidad, entre otras.

La coordinadora de los programas de la Economía en el Gobierno de Playa, Elena Luis, indicó que recaudar ese dinero es una prioridad que prevén concluir a finales de marzo, lo cual supone cobrar entre 2-3 veces lo que se obtenga en el día para poder bajar los pendientes.

La ciudadanía puede presentarse en cualquier oficina de control y cobro de multa del país, con independencia del lugar donde se le haya impuesto, ya que queda recogido en un sistema automatizado.

Ante cualquier duda es posible dirigirse directamente a las oficinas en los municipios, a los Gobiernos locales, las Direcciones Municipales de Finanza o en la propia sede provincial, sita en Cuba y Obrapía, cuyo número telefónico es el 7864-1698.

Fuente: Tribuna de La Habana

imop/