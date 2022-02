¿Cómo marcha la producción de alimentos en Cuba?

Para informar sobre el impacto de las 63 medidas en la agricultura, los resultados en los inicios de año de la producción de alimentos y su industrialización, comparecen este martes en la Mesa Redonda los ministros de la Agricultura, Ydael Pérez Brito y de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez.

El ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, comenzó su intervención comentando sobre las 63 medidas que buscan dinamizar la producción agropecuaria en el país.

Reiteró que son medidas para dinamizar la agricultura que buscan reducir trabas y dar incentivos para producir.

Para lograr la implementación de estas medidas se ha requerido y se requiere -no todas están implementadas- una gran integración de todos los organismos de la administración central del Estado, así como de los gobiernos locales, para su preparación, divulgación y capacitación, añadió.

De igual modo, destacó el trabajo sistemático con científicos, académicos, expertos y productores, el desarrollo de un sistema educativo en todos los niveles, así como la comunicación efectiva con la población.

El ministro puntualizó que todas las medidas se han organizado en siete grupos de trabajo: Estructura; Financiamientos e Inversión; Programas Productivos; Cooperativas Agropecuarias; Cuadros, Comportamiento y Formación; Ciencia e Innovación; Informatización; y Comunidades Agropecuarias.

Al referirse al grupo de Estructura, dijo que este se encuentra enfocado en fortalecer las estructuras municipales y aligerar otras estructuras empresariales y estatales. De igual modo se está fortaleciendo el Sistema Empresarial Agroindustrial Municipal.

“Por ejemplo, estamos trabajando en el sistema empresarial con la reducción de 8 000 indirectos, ya hay 5 000 que han pasado a tareas más directamente vinculadas con la producción. Hemos reducido también más de 560 UEB para no tener tantos eslabones indirectos”.

“Los OSDE -añadió- van a reducir un 70% de su plantilla indirecta”.

El ministro enfatizó en la necesidad de que los productores agropecuarios sean la base fundamental. “Ese eslabón es el que de verdad tenemos que proteger. Ahí es donde se concretan las cosas”, aseguró.

Precisó que actualmente hay más de 400 000 productores y “es muy importante seguir incorporando, que tengan menos trabas, más acceso e ingresos. Hay que poner a más personas a producir”, dijo.

Agregó que el país atraviesa uno de sus momentos más críticos en cuanto a insumos, fertilizantes y combustibles.

Otro grupo importante es el financiero, dijo. “En este se está trabajando en tres pilares fundamentales en relación con la adquisición de divisas: créditos externos, proyectos de colaboración internacional y la inversión extranjera”.

En el ámbito de la moneda nacional también se ha ido concretando la Banca de Fomento y Desarrollo Agropecuario. El ministro informó que de septiembre a diciembre de 2021 se otorgaron financiamientos a las formas productivas ascendentes a 1 427 millones de pesos, que beneficiaron a 1 303 productores.

Estos préstamos solo tienen un interés de 1.5 y fueron destinados a la producción de arroz, plátano, yuca, guayaba, porcino, ganado vacuno, frijol y papa, precisó.

En este sentido, Pérez Brito se refirió a la resolución 173/2021 del Banco Central de Cuba que tiene los objetivos de facilitar el acceso al crédito (de capital de trabajo y de inversión) por los productores agropecuarios; financiar el 50% de los intereses por el Presupuesto del Estado a partir del Fondo de Desarrollo y flexibilizar las garantías.

“Bajo esta resolución se otorgaron financiamientos ascendentes a 4 673 millones de pesos”, apuntó.

Esta resolución fue modificada en el 2022 por la Resolución 22/2022, extendiendo los beneficios al Grupo Empresarial Azcuba.

“A veces los productores tienen problemas con esto, pero es por un problema de los cuadros y los jefes que no se integran a los territorios y tiene dificultades para explicárselos a los productores. Por eso lo más importante es llegar a ellos”, reconoció.

En relación con los servicios de seguro, a partir de la resolución se han beneficiado más de 9 000 productores, informó.

Existen dos modalidades: un seguro de inversión que cubre todos los costos desde la siembra hasta la cosecha; y un seguro por rendimientos, que serían los valores de producción.

El ministro señaló que se mantienen las tarifas fijas en la electricidad y el agua, a pesar de la situación mundial que existe con los precios del combustible.

En cuanto al servicio de agua:

Quedó eliminado el cobro automático contra el saldo de las cuentas de las bases productivas.

La contratación del servicio se establece directamente con el productor agropecuario.

Quedó establecido que los productores y bases productivas sólo paguen el agua real consumida conciliada y facturada con el prestador de servicio.

“Está todo aprobado, pero puede haber alguien haciéndolo mal”, apuntó.

En cuanto a impuestos, el ministro puntualizó que se ha beneficiado el pago de impuesto sobre ingresos personales a los productores agropecuarios. “Se disminuyó la tasa impositiva sobre ingresos personales de un cinco a un dos por ciento, no solo a los productores individuales, también a las CPA y la UBPC”.

Informó que actualmente se está revisando la ficha de costo del arroz que presenta dificultades, al no haber fertilizantes.

De igual modo, dijo que ya las cooperativas pueden trabajar con capital extranjero y les fueron otorgadas a estas y a los productores facultades para importar y exportar.

Se trabaja también en la modalidad de Agricultura de Contrato de conjunto con el Mincex y se diseñan esquemas innovadores que combinan mecanismos de cooperación internacional con la inversión extranjera.

El ministro dijo que “en la variante de que los productores se unieran a un polo exportador no se ha avanzado mucho. Hay que buscar la forma de que nuestros productores busquen un nivel de moneda libremente convertible, que le permita comprar en nuestras tiendas, que todavía no tienen un buen abastecimiento”.

No obstante, en este tiempo se han vendido más de 13 millones de insumos en MLC a los productores.

Más de 10 000 productores han pasado por las tiendas y han comprado. Los productos más vendidos son piensos, electrodos, botas, PVC, machetes, neumáticos, puntillas, detergentes y desinfectantes. “Aunque aún es inestable e insuficiente la presencia de estos productos en el mercado y no se satisface la demanda”, aseguró.

“Hay que incrementar la exportación y las soluciones internas que puedan llevar a la MLC. Hay que mejorar también el nivel de insumo a los productores”.

En cuanto a normas jurídicas, para apoyar la producción agropecuaria y los productores, se han aprobado siete decretos leyes, 11 decretos y 19 resoluciones.

“Todas estas relacionadas con la mecanización, el riego, el drenaje agrícola y el abasto de agua; las semillas y los recursos fitogenéticos; el gestor de fuerza de trabajo agropecuario; y la vinculación de usufructuarios con empresas estatales y cooperativas, entre otras”.

En cuanto al colectivo laboral, apuntó que es una forma de que el trabajador agropecuario estatal se desprenda de aquellos sistemas de pagos muy complicados que existían. “Ahora el puede pedir créditos directos al banco y no tiene límites en el salario. Lo pone en igualdad de condiciones con el productor individual”, resaltó.

“Esto también obliga a la empresa a ser más eficiente y a tener menos UEB en el medio”, agregó. El ministro advirtió que “aún tenemos mucha tierra ociosa y muchos productores que son buenos y eficientes y les falta tierra”.

“Tenemos 431 000 tenentes de tierras, entre ellos 374 000 naturales. Con el límite de tierra no llegamos a 200 productores”.

“Por ejemplo, tenemos 149 317 productores que tienen 1 082 000 vacas. De los productores individuales tienen vacas 146 000, con 845 000 vacas. Pero 10 000 productores mueven el 50% de las vacas en Cuba y no llegan a dos caballerías de tierra y pueden tener cinco”.

El ministro reconoció que existen administrativos que frenan su correcto desarrollo. “La gestión eficiente de la fuerza de trabajo nos ayuda mucho. En eso tenemos que trabajar. Tenemos reservas”, dijo.

En cuanto a abastecimiento, Pérez Brito informó que en enero de 2021 se entregaron 38 000 toneladas más que en el año anterior.

“Hay 128 000 toneladas entregadas. En La Habana se han promediado 540 toneladas diarias en enero y en febrero mejorará, cuando el año pasado en mismas fechas se promedió 100”, puntualizó, aunque la capital necesita casi 900 toneladas diarias.

El ministro de Agricultura dijo que el programa porcino del país está sustentado en la importación. Se recibían -dijo-un número importante de barcos que ya no están llegando, agregó que “se ha mantenido la genética para preservar la base. Más de 150 000 cerdos que eran comerciales para producir las crías que luego se utilizarían para la ceba. En estos momentos no llegamos a 30 000 paridas y que no están bien alimentadas”.

Indicó que aunque no es lo mismo utilizar un saco de pienso concentrado para alimentar a estos animales para la ceba que utilizar una hectárea de yuca para hacerla pienso. “Tenemos que aprender a hacerlo, además de buscar un programa con animales más resistentes”.

Por otra parte destacó que el caso de los cultivos varios es más fácil, porque se deben sembrar más áreas, pero en el caso de la ganadería y cría porcina, la falta de alimento influye de manera negativa.

Otro tema relevante es el de los polos productivos, pues organiza a los productores. “El polo garantiza un incremento de la producción a escala y permite bajar los precios. Aunque llevan más recursos”.

Existen ejemplos como los polos de Laguna Blanca, Yara, Victoria de Girón, en todas las provincias existen. “Esto en vinculación con los usufructuarios”, agregó

En Cuba hay un total de 2 474 instalaciones ganaderas típicas, de ellas se encuentran recuperadas 1 125, de estas últimas 704 son ganaderías, informó Pérez Brito.

“Tenemos que seguir avanzando para con menos insumos producir la leche, tan necesaria para la población. Debemos mejorar las razas para hacerlas más robustas y resistentes. Aquí hay una tarea pendiente que debemos cumplir”.

Dentro de los programas productivos -dijo- están las medidas aprobadas para estimular la ganadería. Entre ellas destaca la autorización de la comercialización de carne vacuna y el autoconsumo a los productores, después de cumplir el compromiso con el encargo estatal y siempre que garanticen que no haya decrecimiento de la masa ganadera.

El ministro de la Agricultura indicó que al cierre del año 2021 se beneficiaron con la medida del sacrificio 5 545 productores con 16 336 cabezas de ganado vacuno.

Otra de las medidas es la modificación del precio de acopio de la leche fresca, el cual se aplicó a partir del primero de noviembre del 2021, a razón de 20.00 CUP por litro. “El productor, una vez que cumpla su contrato con la Industria Láctea puede comercializar los excedentes a precios por acuerdo, con la industria u otros destinos”, apuntó.

Relativo al tema de los colectivos laborales, el ministro de la Agricultura dijo que son la agrupación de trabajadores organizados en un centro de costo de una entidad estatal, empresa o UEB para realizar una producción agropecuaria y no constituye una entidad económica independiente.

Informó que hasta la fecha se han constituido 874 colectivos laborales de diferentes sistemas productivos, que agrupan a 9 501 trabajadores.

Peréz Brito indicó que las cooperativas son básicas para la agricultura. Casi el 80% de los productores-dijo-están bajo esta base. Para este tema se realizó un diagnóstico participativo en los lugares. “Se implementan 18 soluciones propuestas como resultado del diagnóstico”.

“Fueron aprobados los precios de compra para cooperativas y productores iguales al de las empresas para insumos productivos, equipamiento e inversiones”, dijo y agregó que de manera experimental se crearon cooperativas de segundo grado en cinco municipios del país.

Otro elemento en que se debe profundizar es el tema de la comercialización. El ministro explicó que el contrato debe jugar el papel de instrumento de relación entre las empresas y los productores individuales, en los planes de siembra, producción y ventas.

Agregó que se deben evitar los intermediarios en el proceso de contratación para que los productos den menos vueltas y lleguen más baratos a la población.

La Política de Comercialización fortalece:

La contratación como base para la comercialización

La autogestión de los participantes en la cadena

La flexibilización del proceso

Los arrendamientos de recursos y locales

Mayor presencia de productos en los mercados, beneficiados, elaborados, e industrializados

Pérez Brito explicó que la persona o entidad que compra debe mostrar capacidad financiera para pagar a los productores de forma inmediata, estableciendo gradualmente el cobro electrónico y resolver de forma definitiva.

“Los impagos a productores que hoy ascienden a 28 813 000 pesos”, dijo.

La participación activa de los científicos, académicos y expertos de diferentes sectores ha permitido avanzar en el sistema de Gestión de Gobierno basado en la ciencia e innovación, puntualizó el ministro.

Sobre el tema de las comunidades agropecuarias dijo que se están realizando un levantamiento con los gobiernos locales para identificar las comunidades con mayores dificultades.

Se ha elevado a 2 691, el plan de construcción de viviendas -apuntó-, aunque reconoció que aún es insuficiente para las necesidades del sector. “Se requiere dinamizar estas acciones para rescatar y estabilizar la fuerza de trabajo en el sector agropecuario”

El ministro indicó que la base productiva y los productores identifican la utilidad y oportunidad de las medidas adoptadas y le satisface la rapidez con que se están enmendando los errores y desviaciones.

Entre los principales retos de la agricultura este año está contribuir a la consolidación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional con el cumplimiento de las 63 medidas, así como lograr el propósito en el programa de autoabastecimiento municipal de tener una caballería de yuca y plátano por cada mil habitantes, así como otras viandas rústicas.

También es necesario -dijo- priorizar el programa de la agricultura urbana, suburbana, la soberanía alimentaria y educación nutricional, así como la siembra de patios y parcelas.

“Fortalecer el control sobre el uso y tenencia de la tierra y la atención a los usufructuarios y consolidar el control de la masa ganadera son también misiones de la agricultura este año”, concluyó el ministro.

Fuente y foto: Cubadebate.

fny