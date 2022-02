El Niño y la Verdad con el viento como padre

El hijo del viento es el título de la más reciente producción de El Niño y la Verdad, un fonograma que marca un punto de cambio en la manera de hacer el Son cubano por la agrupación que lidera el vocalista Emilio Frías (El Niño).



Detalles de este fonograma los conocimos en exclusiva con el apasionado habanero.

El título del disco se corresponde con la visión que tuvo sobre la realidad de los cantantes: «…está en correspondencia con lo que logra el viento con la voz de los cantantes, llevándola a muchos lugares para ayudar a cambiar un estado de ánimo, darnos una alegría o hacernos pensar…», comentó Frías.



El hijo… está en total consonancia con lo que ha identificado a la popular agrupación desde su surgimiento en 2013, como novedad y punto de giro destaca la inclusión de instrumentos armónicos que le ofrecen otra sonoridad.



«…Percutivamente el disco está dentro de los códigos de lo que hemos hecho siempre, es solamente darle mayor protagonismo a lo armónico, pero desde la percusión está el mismo trabajo de Llegó la Verdad y del resto de nuestros discos.



Este «mundo sonoro» viene expresado en temas armónicos, de composición y de interpretación, pero eso no será motivo para que el bailador se preocupe, porque somos una orquesta de música popular bailable y eso no ha cambiado en nada…».



Entre los elementos que han distinguido a El Niño y la Verdad está el respeto por toda la música, desde lo más clásico hasta lo más popular, lo que les ha facilitado mixturas con diferentes formatos y estilos siempre con saldos positivos.



En ese sentido el líder de la agrupación acotó: «…hemos estado siempre abiertos a todas las expresiones musicales, sin miedo o rechazo a ningún género.



La música cuando es buena y tiene una factura respetable siempre nos tendrá como aliados, lo mismo en el changüí, en lo urbano, o en la Rumba, porque somos una mezcla de todos los géneros que han llegado a Cuba y conforman nuestra identidad…».



Este disco tiene elementos sonoros que lo diferencian de las tres producciones anteriores (Llegó la Verdad, Más duro y De vuelta al Barrio): una nueva visión del teclado, ésta vez desde una línea melódica que «canta» una historia, la presencia de la guitarra eléctrica, aportando nuevas melodías y acompañando a la acústica que habitualmente forma parte del formato musical.



La composición también resalta entre los elementos que singularizan el volumen, y en ese sentido el sonero comentó: «…estos dos años de pandemia y la sencibilidad que provocan han endulzado mucho mi pluma, he tenido tiempo para hacer cosas que antes no podía, y eso me ha abierto nuevos horizontes a la hora de componer.



Estos elementos son los que hacen diferente a este CD…».



Aunque la adultez de El Niño y la Verdad se hizo evidente desde su segundo disco, El hijo del viento es un disco sencible, de acuerdo con el calificativo que le dió su líder, que muestra a un Emiliio Frías más maduro como cantante y compositor, a lo que se suma una mayor interpretación en cada tema, algo vital en la defensa de los géneros bailables.



«…En este disco me he dedicado a interpretar más que en los anteriores, sabemos que en ocasiones es algo que no se valora en su justa medida cuando de música bailable se trate, aunque la sencibilidad y la interpretación deben estar de la mano para lograr mejor comunicación con el bailador..».



La presencia de invitados de diferentes géneros y estilos hace de éste un volumen más olístico y con matices y colores mucho más diversos, aunque está en las dinámicas de trabajo de la agrupación el diálogo con exponentes de otras corrientes musicales.



«…En toda nuestra discografía hemos compartido con personas de todas las vertientes musicales, nunca hemos temido rozar con ningún artista ni con ningún género. En nuestro sistema de trabajo no ha estado perseguir a artista alguno porque esté en su momento de fama, pero las personas del mundo urbano que hoy están en excelentes posiciones han llegado como amigos, y así han surgido las colaboraciones.



El disco éste es el que tiene mayor número de invitados, y vale resaltar que no solo son cantantes, como es común.



Hemos tratado de hacerlo diferente e incluir a instrumentistas y vocalistas, por eso aquí está Horacio «El Negro» Hernández (drums), Haila María Mompié (cantante), Adalberto Álvarez (haciendo una segunda voz excelente), los músicos de la agrupación rumbera Ozain del Monte, Juseph Días (teclados), Dairon Ortiz (guitarra) y los jóvenes de la Orquesta del Lyceum Mozartiano de La Habana.



En una valoración sobre la presencia de la agrupación de música de cámara en el disco Emilio apuntó: «…la presencia de esta Orquesta de cuerdas fue muy especial para mí, puse todo de mi en la defensa del tema que cierra el disco.



Al inicio tuve el temor de que no empastara bien mi voz áspera con la belleza de la música que ellos hacen, porque para estos casos se espera una voz mucho más dulce y no la de un sonero como yo, que no es baladista ni salsero, que roza con la Rumba, pero que sobre todo defiende el Son cubano.



Pero me dio la posibilidad de ser yo en ese tema que tiene especiales significados para mí, traté de serlo y ahí está el resultado una mezcla entre el mundo «oscuro» (por el color), venido de África y que nos identifica desde los ancestros y el folclor, y la música blanca y clara de la sinfónica llegada desde otras latitudes.



Los títulos contenidos en el volumen fueron seleccionados desde el propósito de abrir espacios para el disfrite de los más exigentes, es así que aparecen El Padrino, Búscame, La Rumba no tiene raza, y El profesor , por solo citar algunos de los diez incluídos, que recorren el Son, el Bolero, la Rumba y otros géneros autóctonos.



Para disfrutar del disco se anuncia su presentación en vivo el sábado 26 de febrero, a partir de las cinco de la tarde en el Centro Cultural El Sauce (Ave 9na e/. 120 y 130 Playa).

Novedad discográfica para cumplir sueños

Alma mía es el tema escogido para cerrar el disco, interpretado junto con la antes mencionada orquesta de cuerdas, pero a su vez será el inicio de un futuro proyecto discográfico ya en marcha y en el que se hará realidad una añoranza de muchos, relacionada con la posibilidad de escuchar a Emilio interpretando boleros.



«…Con este tema se abre una puerta para incluir en un fonograma su voz junto a agrupaciones de diferentes formatos en la defensa de diez boleros, seis de ellos del propio Emilio y cuatro de otros compositores…», comentó Wilfredo «Pachy jr» Naranjo, director y productor musical del disco.



En relación con el nuevo disco el director y voz lider de la formación musical hizo las siguientes reflexiones: «… será la manera en que saldaré muchísimas deusas con mi público y conmigo mismomismo, quienes quieren escucharme en la defensa de un género tan cubano y tan lindo como es el Bolero.



Viajando en un Bolero será el título y en éltrataremos de pasar por muchísimos lugares con diez boleros inéditos en el que habrán obras de compositores como Silvio Rodríguez y Amaury Pérez, por solo adelantar dos nombres de los importantes músicos que nos han regalado sus creaciones.



Pasaremos por formatos de cámara, de cuerda, jazz band, big band y otros que nos den la posibilidad de desarrollar el proyecto con la calidad y la dulzura que exige ese género…»