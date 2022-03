Rusia y Ucrania, diez días que han estremecido al mundo (día 10)

Putin afirmó este sábado que la operación especial rusa en Ucrania fue una decisión dura, pero necesaria para poner fin al sufrimiento de la población de Donbass

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este sábado que la operación especial rusa en Ucrania fue una decisión dura, pero necesaria para poner fin al sufrimiento de la población de Donbass, indica RT.

De acuerdo con el mandatario ruso, tras el golpe de Estado en Ucrania en 2014, apoyado por Occidente, Kiev no se mostró dispuesto a solucionar la situación por la vía diplomática y la población de Donbass se convirtió en objetivo de operaciones militares punitivas.

El presidente ruso subrayó la amenaza que representa para el país la posible adhesión de Ucrania a la OTAN. Realizan operaciones militares en Donbass y pueden también meterse en Crimea. Y entonces nosotros tendríamos que luchar contra toda la organización de la OTAN, explicó.

El mandatario también explicó que el objetivo principal de la operación rusa es proteger a los residentes de Donbass «a través de la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania» para garantizar su estatus neutral.

Respecto a la desnazificación, Putin detalló que, si bien los radicales también existen en el territorio de Rusia, la situación de Ucrania es más complicada por el hecho de que estos grupos están presentes en las esferas del Gobierno.

EX PRIMER MINISTRO UCRANIANO: KIEV NO ACEPTARÁ LA NEUTRALIDAD DE UCRANIA PORQUE EE.UU. NO SE LO PERMITIRÁ

Las autoridades ucranianas no aceptarán un estatus de neutralidad para el país ni reconocerán a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya que EE. UU. no se lo permitirá, afirmó el ex primer ministro ucraniano Nikolái Azárov en una entrevista con RIA Novosti publicada este sábado, según reporta RT en Español.

El exmandatario argumentó que EE.UU. «ha obtenido oportunidades, digamos económicas, causando enormes dificultades a Rusia», por lo cual es poco probable que Washington permita a Kiev aceptar la neutralidad y reconocer a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

EL PENTÁGONO ENVIÓ ARMAS Y EQUIPOS A UCRANIA YA EN DICIEMBRE

El Departamento de Defensa de EE.UU. empezó a enviar ayuda militar a Ucrania ya en diciembre del año pasado con el envío de armas y equipamiento adecuados para la lucha en zonas urbanas que incluyen, entre otros suministros, rifles y trajes especiales para proteger a soldados encargados de manejar municiones sin explotar, según revelan documentos desclasificados de tránsito y venta a los que ha tenido acceso The Washington Post.

Desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, Washington. intensificó los suministros de asistencia militar a Kiev y el pasado 26 de febrero, el presidente de EE.UU., Joe Biden, aprobó destinar 350 millones de dólares en forma de «artículos y servicios del Departamento de Defensa, y formación y entrenamiento militar».

Según detalló el Pentágono en 2021, Washington envió ayudas militares a Kiev por un valor de más de 1.000 millones de dólares. En total, desde 2014, EE.UU. ha destinado cerca de 3.000 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, según las estimaciones de The Washington Post.

LAVROV: PARECE QUE ZELENSKI QUIERE PROVOCAR UN CONFLICTO ENTRE LA OTAN Y RUSIA

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha declarado este sábado en rueda de prensa que hay razones para creer que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, quiere provocar un conflicto entre la OTAN y Rusia.

A la espera de que se celebre una eventual tercera ronda negociadora entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, el canciller ruso considera que la actitud militarista del presidente ucraniano da lugar a pensar que no quiere entablar negociaciones con Moscú.

La desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, a su estatus neutral, al reconocimiento de la soberanía de Rusia sobre la península de Crimea, así como al reconocimiento de la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk son la exigencias del Ministro.

Tras la reunión de este jueves las delegaciones de Rusia y de Ucrania acordaron una serie de cuestiones de carácter humanitario, incluida la posibilidad de un alto el fuego temporal para la organización de corredores para civiles y la entrega de medicamentos y de alimentos en las zonas de combates más intensos.

CRISIS RUSO-UCRANIANA, Y UN NEGRO HORIZONTE PARA LA ECONOMÍA GLOBAL

A raíz de las sanciones impuestas a Rusia por su guerra en Ucrania, en los medios diseñados para la propaganda contra Cuba se percibe cierto sentimiento de euforia, dada la abrupta interrupción del flujo turístico proveniente de ese país euroasiático. Semejante placer es consustancial con su misión agorera; pero sucede que en un mundo globalizado los fenómenos económicos suelen ser mucho más complejos, y esa misma crisis ha provocado que se disparen los precios del níquel.

De principios de enero a esta fecha, el níquel incrementó su valor en un 35 %, unos 7 000 dólares más por tonelada, lo cual cubre con creces las pérdidas por la caída del turismo ruso. Ahora bien, ¿significa esto que el contexto favorezca la economía cubana? Desde luego que no: nuestro país, como el resto del mundo, sentirá los rigores de la crisis.

Si en alguna actividad humana puede apreciarse con claridad la vigencia del llamado «efecto mariposa», es en la economía global. Semejante efecto expresa que, si en el sistema se produce una pequeña perturbación inicial, mediante determinado proceso de amplificación, ello podrá generar consecuencias significativamente mayores a corto o mediano plazos. Su nombre proviene de un viejo proverbio chino: «el aleteo de una mariposa puede provocar un tornado al otro lado del mundo».

TODO CONTRA RUSIA: NI LOS GATOS SE QUEDARON FUERA

En este ambiente tóxico, occidente sigue enviando a Kiev, los misiles antitanque de fabricación estadounidense Javelin y los británicos NLAW, así como cientos de misiles antiaéreos Stinger, también fabricados en Estados Unidos, estos últimos con el objetivo expreso de derribar los helicópteros rusos.

Alemania, por su parte, informó del envío a Kiev de 500 misiles Stinger y otras armas, por lo general fabricadas por el Complejo Militar Industrial estadounidense. Paralelamente el mandatario ucraniano anunció la convocatoria a 16 000 mercenarios extranjeros, contratados por agencias de seguridad como Academi (anteriormente conocida como Blackwater) de pésima recordación por su implicación en crímenes y torturas durante la invasión y ocupación de Estados Unidos a Irak, así como Cubic y DynCorp.

También desde el imperio yanqui se instrumentó la más despiadada campaña mediática, montada sobre plataformas de mentiras, pero que repetidas millones de veces, muchos las asumen como ciertas.

