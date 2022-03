Alertan sobre impacto en la economía cubana del alza internacional de precios

Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, alertó este jueves, en la capital, sobre el desfavorable impacto que como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania podría tener, para naciones como Cuba, el incremento de los precios de un grupo de alimentos y productos esenciales que importa.

Al resumir la reunión de trabajo del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), en la que se evaluaron los resultados del 2021 y se trazaron las proyecciones correspondientes al 2022, Gil Fernández señaló cómo en el mercado mundial se han disparado sustancialmente el valor del barril de petróleo y de la tonelada de aceite, de las harinas de trigo y de soya, entre otros, incluyendo el flete de barcos.



Destacó que pese a complejizarse aún más el escenario actual la Revolución seguirá protegiendo a la población, en especial a las personas y comunidades vulnerables, con vistas a que también salgan de ese estado.



Señaló como otro reto del MFP lograr un sistema racional y transparente de precios, en el que la descentralización de estos no conduzca al libre albedrío ni a que tampoco se descuide el necesario control, más aún en un país con restricciones económicas y un mercado de oferta y demanda que debemos reconocer procurando a su vez encauzarlo en función de los intereses de la sociedad, acotó.



Llamó a innovar y aplicar ciencia en materia de precios, teniendo en cuenta las condiciones de Cuba, una nación cuya economía no es de mercado y en la que cada día surgen nuevos actores económicos, por lo cual a ese pueblo que exige al gobierno un mayor control de los precios debemos explicarle bien fenómenos como la inflación y cómo enfrentarlos.



Insistió en la atención diferenciada a los vulnerables, por lo que recordó el propósito de transitar del subsidio de productos al de estas personas, tarea nada fácil y que deben asumir los organismos globales, manifestó, ante las titulares Meisi Bolaños Weiss, del MFP; Marta Elena Feitó, de Trabajo y Seguridad Social, y Marta Sabina Wilson González, del Banco Central de Cuba.



El vice primer ministro subrayó que el presupuesto no puede asumir gastos de empresas y unidades presupuestadas con plantillas infladas o sub empleo de su fuerza laboral, aunque aclaró que no en todas esas 500 entidades con pérdidas en el 2021 se debió a ineficiencias en sus planes, sino a que los precios de sus bienes o servicios estuvieron por debajo de las materias primas o insumos adquiridos.



Expresó que hay que trabajar por garantizar la sostenibilidad fiscal y a la vez mantener los programas sociales, y llamó a administrar eficientemente las finanzas del pueblo, a fortalecer la contabilidad y a identificar bien las facultades o competencias de los territorios en cuanto al uso del presupuesto, a establecer prioridades sociales pues, por ejemplo, va primero la ejecución o reparación de un hospital que la de un bulevar.



La ministra Meisi Bolaños explicó que en el 2021 hubo que ejecutar un presupuesto reconvertido a las escalas del nuevo escenario económico y financiero, sin precedentes y experiencias, y aplicar medidas extraordinarias ante la contracción de los ingresos como consecuencia del impacto de la COVID-19 y del recrudecido bloqueo norteamericano, que condujeron a desembolsar unos 17 mil millones de pesos para gastos.

Recordó que a su vez se implementaron las decisiones de precios aprobadas para la Tarea Ordenamiento, con las correcciones y ajustes necesarios, y se trabajó en la ejecución de las medidas previstas en la Estrategia Económica y Social y en el fortalecimiento de la Contabilidad.

Directivos y especialistas del Ministerio de Finanzas y Precios, de algunas de sus delegaciones provinciales, expusieron los retos que deberán enfrentar en el 2022, en tanto Oscar Luis Hung Pentón, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), les trasmitió la voluntad de sus miembros de acompañarlos en muchas de sus tareas.



Entre éstas figuran acelerar las transformaciones del proceso de planificación presupuestaria, proponer ideas en aras de fortalecer los presupuestos locales y, de conjunto con el Ministerio de Economía y Planificación y el resto de los organismos globales, implementar las medidas financieras, de precios y presupuestarias que se requieran con vistas a contener la inflación.

Fuente: ACN

