Un acto de infinito amor

Para mí es un gran honor donar voluntariamente mi sangre. Es un acto de humanidad y me siento comprometido con mi revolución. Me crié en ella y a ella me debo. Manifestó el joven Mario Luis Gavilán, residente en el consejo Libertad, del municipio Marianao.

Ante su gesto, Mario destacó el papel protagónico de los jóvenes en la lucha contra la pandemia en disímiles frentes, así como mostró gratitud por ser uno de los primeros escogidos para los ensayos clínicos con la vacuna Soberana 02.

Hoy para mí, ya con la vacuna de refuerzo, es un honor como cubano brindar mi sangre y puedo salvar más vidas; soy donante, y como joven, mientras me de la salud seguiré dando este hermoso aporte, recalcó.

De este modo, elogió además la consagrada labor del sistema de salud, como en su área residencial, ante el esmero de médicos, enfermeras, y personal del sector.

Yo vivo cerca del consultorio 10 del médico de la familia, perteneciente al policlínico Ramón González Coro y de verdad es un trabajo muy sacrificado, y se les debe reconocer mucho, médicos y enfermeras tienen una actitud intachable. Tengo dos niñas y me siento orgulloso de lo que han hecho por mí y de lo que he podido hacer también con mi aporte a la salud.