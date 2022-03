Perfeccionamiento del Poder Popular, un cambio de mentalidad

El perfeccionamiento de la estructura de los órganos locales del Poder Popular, en el que está inmerso el país, exige de un cambio de mentalidad, afirmó el miembro del buró político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y vicepresidente de la república Salvador Valdés Mesa.

Durante un intercambio para evaluar la marcha del proceso, el dirigente explicó que estas transformaciones fueron aprobadas por el Consejo de Ministros y se materializarán a partir de la puesta en vigor de las normas jurídicas correspondientes.

Ello, añadió, contribuirá a fortalecer los municipios desde el punto de vista cualitativo.

“El municipio será fuerte en la misma medida en que los que van a desempeñarse en estas estructuras, tengan nivel de competencia, experiencia, capacidad, que tengan resultados y gestionen de manera eficiente”, señaló.

Valdés Mesa acotó que este perfeccionamiento no puede ser esquemático pues cada territorio tiene sus particularidades, además aseveró que debe realizarse de forma gradual y con racionalidad.

Otro aspecto analizado fue el de la labor de inspección estatal, que también será sometida a cambios.

“El Estado no puede perder su papel regulador”, sentenció el Vicepresidente cubano, al tiempo que insistió en la idoneidad de los inspectores, quienes no pueden olvidar que representan al pueblo y por tanto tienen que defender los colectivos.

El autoabastecimiento territorial es otro de los asuntos medulares evaluados por Salvador Valdés Mesa en Sancti Spíritus.

En este sentido llamó a explotar todas las reservas en medio de un complejo panorama, marcado por la falta de insumos, sin obviar las dificultades de orden subjetivo, por lo que llamó a crecer en áreas y cultivos para obtener mayores volúmenes de producción.

“Si logramos que los municipios puedan cumplir con la entrega de las 30 libras de alimentos per cápita por habitantes, como está previsto, sería de una inmensa ayuda al país”, enfatizó el Vicepresidente de la República.

El chequeo constante a las empresas ineficientes y con pérdidas, la creación de Mini industrias donde sea posible y el papel de los Colectivos laborales, recién creados en el sector agropecuario, fueron temas abordados con profundidad.

“Hay que avanzar, se va avanzando, pero los crecimientos son discretos y necesitamos más avance, subrayó Salvador Valdés Mesa. “Los del frente (EE.UU.) nos quieren liquidar, son oportunistas, están ahí arriba de nosotros, no cambian y no permiten que el dinero llegue a nuestro país, los barcos no quieren traer el petróleo, pero nosotros tenemos capacidad para superar esas limitaciones, nuestra experiencia, nuestra madurez y la solidez de la revolución que apoya la mayoría del pueblo”.

Al análisis de estos programas de impacto socio- económico para el territorio asistieron además la miembro del comité central del PCC y primera secretaria en la provincia Deivy Pérez Martín y la Gobernadora Teresita Romero Rodríguez.

Fuente: Radio Rebelde

imop/