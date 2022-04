Inauguran nuevas obras sociales en el centro histórico de La Habana

Con el fin de seguir construyendo y asistiendo el pensamiento ético del Historiador de la Ciudad, de servir a los cubanos en la bondad de la dignidad y el derecho a vivir en una sociedad más plena, participativa y solidaria, los directivos de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) junto a sus trabajadores, dejaron inauguradas en la mañana de este viernes varias obras sociales e instituciones al servicio público de los habaneros en el Centro Histórico.

El recorrido por estas obras sociales a cargo de la Oficina del Historiador se inició con la entrega de viviendas restauradas a dos núcleos familiares residentes en la Calle Habana No.1026. Allí, los agradecidos vecinos, recibieron las llaves de sus nuevas casas de manos de la Directora Adjunta de la institución, Perla Rosales.

Luego de una emotiva ceremonia, en la que se destacó el esfuerzo de la Dirección Inversionista de OHCH de conjunto con la Dirección Municipal de la Vivienda en la reparación capital del inmueble, así como del costo de la obra, la cual llegó a superar los 4 millones de pesos, se enfatizó también en cómo esta intervención forma parte de la rehabilitación del Consejo Popular San Isidro en La Habana Vieja y del Programa de Desarrollo Integral del Centro Histórico hasta el 2030.

Tras concluir la entrega de las viviendas, los funcionarios de la OHCH se dirigieron al Centro Cultural Antiguos Almacenes de Depósito de San José, donde visitaron a varios de los proyectos de pequeñas y medianas empresas –conocidas como mipymes–, que ya comienzan a dar sus primeros pasos en el desarrollo local y la comercialización de alimentos para la población en este concurrido espacio de la ciudad.

La heladería artesanal “Helado Mío”, una mypimes que tiene intenciones de destacar en un mercado sobresaturado gracias a la calidad y variedad de sus ofertas, mostró sus potencialidades en la confección de una gama diversa de sabores para todos los gustos y dietas, contando con alternativas de soya y de arroz para los que no puedan probar los clásicos lácteos, que serán fabricados con otras materias primas importadas.

También se visitó la Hamburguesería “La Artesanal”, especializada en fabricar hamburguesas caseras. Su emprendedor destacó el apoyo de la Oficina del Historiador y cómo esta institución ha sido abanderada en el empeño de empoderar a los nuevos actores económicos.

La llegada al Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana permitió conocer detalles del proyecto en ejecución que responde a la reinauguración de las dos salas de cine con capacidad para sesenta personas, las cuales dispondrán de servicios multifuncionales y recibieron el donativo tecnológico del Proyecto de cooperación gestado con la Agencia Suiza para el Desarrollo (COSUDE) como parte del marco de relaciones de cooperación y colaboración participativa en la gestión del progreso local.

La sala llevará por nombre Alfredo Guevara, en honor al intelectual cubano y amigo de Eusebio Leal. Asimismo, cuenta con fotografías de múltiples personalidades del cine cubano, pasajes de escenas de filmes nacionales y tendrá un espacio reservado a mostrar piezas museográficas de Alfredo.

En la sede de este sitio, el historiador adjunto de la Oficina del Historiador, Félix Julio Alfonso, dijo: “Fue este intelectual del pensamiento revolucionario cubano, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y también del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos ICAIC y del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Por tanto, se entiende que este es un reconocimiento a la memoria de este prestigioso cubano”.

En ese sentido, destacó la impronta del audiovisual de la serie “Andar La Habana”, del año 2012 y dedicado a la memoria y prestancia del eterno Historiador de la Ciudad. Precisamente en un año, donde se conmemora los 80 años de Eusebio Leal, además de los 40 años de la Declaratoria de La Habana y de su Centro Histórico y sistema de fortificaciones como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“De igual manera, resaltó Félix Julio, coincide en este año, el aniversario 80 de la celebración del I Congreso Nacional de Historia, que fue la creación intelectual de Emilio Roig de Leuchsenring para divulgar la historia de Cuba y afianzar el patriotismo cubano.

Por otra parte, explicó cómo el Doctor Leal en este material habla de su relación con Roig, y la alusión al nombramiento como historiador de la ciudad en plena época de la Republica Neocolonial.

Entre los presentes en esta actividad se encontraba el Presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos ICAIC, Ramón Samada.

Tras la proyección en la sala Alfredo Guevara, la comitiva de directivos de la institución se dirigió al proyecto Yucasabi, en Obrapía No. 60. La Directora General Adjunta de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Perla Rosales, se refirió en este espacio a la importancia de rescatar las tradiciones culinarias cubanas, que en el caso particular de Yucasabi, es a través del consumo de casabe, un alimento no muy común en La Habana.

Perla Rosales también se refirió a la necesidad del encadenamiento productivo de todas las empresas vinculadas a la OHCH, para garantizar no solo su propia funcionalidad, sino también el éxito del Plan Especial de Desarrollo Integral del Centro Histórico de La Habana.

Cabe destacar en Yucasabi el mural que representa al proceso de elaboración del casabe. La pieza, realizada por el artista Manuel de Jesús Palanco del Río, muestra una interpretación del artista del proceso de elaboración de este tradicional alimento por las mujeres taínas.

El recorrido concluyó en la Casa Eusebio Leal Spengler, donde fueron recibidos por el responsable de la institución, Ariel Gil Gómez, quien condujo a los presentes hacia la exposición arqueológica dentro de la vivienda, donde los especialistas del tema hablaron sobre el valor del sitio arqueológico que visitaban. Sin embargo, los visitantes traían consigo una sorpresa especial. De manos de Mario Vaca Aguirre, Director de Capital Humano de la Oficina del Historiador (OHCH), Gil Gómez recibió el expediente laboral de quien fuera el Historiador de La Habana, para que sea atesorado en el museo que fuera sede de su último despacho y que ahora lleva su nombre.

En este emblemático inmueble del Centro Histórico se visitó la exposición Homagno, inaugurado el 24 de febrero de este año, y que se encuentra dedicado a José Martí y a Eusebio Leal Spengler, además de la invitación a la exposición “Eusebio Leal una mirada de fiñes”.

La dirección de Recursos Humanos de la Oficina del Historiador donó a la Casa Eusebio Leal el expediente laboral del homenajeado y en su último recinto quedó inaugurado un sitio que destaca su vocación por la arqueología.

Fuente: Habanaradio

imop/