Principales ideas contenidas en el informe a la asamblea de balance del PCC en La Habana

Los delegados de los 15 municipios a la Asamblea Provincial de Balance del Partido de La Habana estudiaron y debatieron este viernes el informe central del evento, que sesionará el venidero 9 de abril en el Palacio de las Convenciones.

Para los revolucionarios cubanos, abril es un mes lleno de símbolos. Son muchos los acontecimientos relevantes que marcan la voluntad de nuestro pueblo de conquistar y desarrollar su independencia y soberanía nacional. De especial significación, es la proclamación por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz del carácter socialista de la Revolución y la victoria de Playa Girón.

El informe central y el discurso de clausura del 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), fundamentan el contexto especialmente com­plejo en que se desarrolla nuestra labor: el recrudecimiento del bloqueo ge­nocida con 243 medidas firmadas por el expresidente Donald Trump sin variación por la actual administración; el incremento de la subversión político-ideológica orquestada por el gobierno de los Estados Unidos,conjugado con los efectos de la Covid-19, el agravamiento de las ten­siones internacionales y la crisis económica mundial.

Arribamos a la Asamblea de Balance con el objetivo de valorar críticamente, en qué hemos avanzado y qué falta por hacer para la concreción de las ideas, conceptos y directrices aprobadas en el 8vo Congreso y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, en el fortalecimiento a la vida interna para tener más vida externa.

La labor del PCC en esta etapa, se caracterizó por la aplicación de nuevos métodos y estilos de trabajo en la atención a las organizaciones de base, para elevar la responsabilidad de estas y como elemento esencial, la ejemplaridad de su militancia. Se trabajó por prioridades, relacionadas con las principales actividades políticas, económicas y sociales; todo ello, con un impacto significativo en la vida de la población.

El proceso asambleario de las O/B del PCC permitió ratificar la necesidad de incrementar el trabajo y su influencia en el entorno en que actúan, utilizando las vías con que se cuenta para hacer más eficiente su labor. Como resultado, se aprecia su actuación con mayor responsabilidad; demandando en aquellos casos donde no es visible el cambio, el fortalecimiento de sus direcciones y la exigencia porque se adecuen a los nuevos tiempos.

La preparación y desarrollo de las asambleas de balance de los Comités Municipales del Partido estuvo precedida, por un amplio proceso de consulta de los temas a debatir, en encuentros con más de 63 mil 842 personas, lo que demostró una mayor participación de trabajadores y población en general.

Sus propuestas, preocupaciones y sugerencias enriquecieron los asuntos a discutir; lo que reconoce lo útil del intercambio con los colectivos laborales, fundamentalmente.

Los delegados de los 15 municipios a la Asamblea Provincial de Balance del Partido de La Habana estudiaron y debatieron este viernes el informe central del evento, que sesionará el venidero 9 de abril en el Palacio de las Convenciones.

El propósito de estas reuniones previas es enriquecer el documento con las propuestas y sugerencias de los militantes que asistirán a la reunión.

Las intervenciones se refirieron a la vida interna de la Organización, el fortalecimiento de sus estructuras, los vínculos con la unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas, el proceso de crecimiento, la ejemplaridad y el vinculo permanente con los trabajadores, los estudiantes y el pueblo en general.

El documento que será .debatido en el pleno de la asamblea aborda también entre otras temáticas relacionadas con la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, la autonomía para el desarrollo de los municipios, el aseguramiento político para garantizar el cumplimiento de las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria la participación de todos los actores económicos, teniendo como centro la Empresa Estatal Socialista.

La asamblea de balance valorará críticamente, en qué se ha avanzado y qué falta por hacer en la concreción de las ideas, conceptos y directrices aprobadas en el 8vo Congreso y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

En el conclave se propondrán medidas que permitan avanzar con más agilidad en el propósito de hacer el Partido más democrático y participativo, exigiendo por el vínculo sistemático de los cuadros principales del Partido, el Gobierno y las organizaciones con el pueblo.

De estos debates se derivaron procesos importantes que se desarrollan en esta etapa que contribuyen necesariamente, a fortalecer la vida interna del Partido e influir positivamente en la sociedad. La entrevista con los dirigentes administrativos del sector empresarial, nos permite profundizar en las posibilidades objetivas de los dirigentes y sus reservas, para impulsar los resultados de sus empresas, así como la preparación para enfrentar las responsabilidades que asumen y el trabajo con los jóvenes talentos.

Las reuniones con los militantes por sectores fueron un momento único y especial, al facilitar el intercambio de los burós municipales y el organismo superior con la militancia, favorecieron el abordaje de las principales problemáticas que tiene el sector en cada municipio, así como la valoración de los problemas ideológicos y sus posibles soluciones, desde la ejemplaridad y combatividad, elementos tenidos en cuenta para la elaboración de este informe.

Se trabaja por fortalecer las estructuras de dirección de las organizaciones de base en especial, sus secretarios generales. Con el proceso de balance, se cambió una parte de ellos y posterior al 8vo Congreso, se caracterizaron y se hicieron nuevos movimientos. No obstante, es un asunto de permanente atención para renovar todos aquellos que no estén en condiciones de asumir la alta responsabilidad de dirigir el núcleo.

Se precisa, además, dinamizar la labor de los Comité Municipales como principal órgano de dirección a partir de un vínculo e intercambio sistemático de sus integrantes con los militantes y organizaciones de base y una mayor participación en la preparación de los temas que se discuten en sus plenos.

El espacio mensual de los burós municipales con los secretarios generales, resulta impostergable transformarlo y asegurar con ello, la necesaria preparación de los secretarios que derive en un mejor desempeño y autonomía de las organizaciones de base; en lo cual los cuadros del Comité Provincial deben jugar un papel más activo cuando participan en estas reuniones.

Resulta necesario, desde el Comité Provincial, incrementar la influencia hacia los Buros Municipales, su estructura auxiliar y las organizaciones de base, en función de erradicar las deficiencias existentes.

Por su carácter estratégico, es una prioridad en esta etapa, el control del estado de la militancia así como el crecimiento al Partido como principal proceso político, definitorios ambos para asegurar la continuidad de la Revolución por lo que resulta necesario afianzar este proceso en los centros laborales de la provincia, con énfasis en los jóvenes y obreros.

Al respecto, hemos fortalecido la calidad de los estudios sociopolíticos y las asambleas de ejemplares, convirtiéndolas en un proceso trascendental para el procesado y su colectivo laboral. La entrega del carnet a los nuevos militantes se ha realizado en lugares históricos y en momentos significativos de la vida y la actividad de nuestra provincia; no obstante, aún es insuficiente lo hecho en materia de comunicación y se precisa continuar implementando formas novedosas y atractivas.

La política de cuadros del PCC, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de las organizaciones de masas por su alcance, requiere constante perfeccionamiento y actualización, de modo que asegure la selección, formación y promoción de cuadros que se caractericen por su compromiso con la Revolución, humildad, modestia, ejemplo personal, liderazgo y firmes convicciones para defender nuestros principios unido al nivel de preparación y superación profesional.

En general, se debe perfeccionar la selección, captación y preparación de la reserva en función de garantizar la continuidad. Aunque se trabaja con intencionalidad, no se logran los resultados deseados, pues inciden la falta de previsión en la proyección de movimientos y que el número de reservas seleccionadas no siempre asegura el completamiento de la plantilla. Aparejado a esto se trabaja en la calidad de las reservas seleccionadas y en el tránsito adecuado de los cuadros, asunto no resuelto principalmente, en las organizaciones de masas.

Papel esencial en el cumplimiento de los propósitos evaluados en la política de cuadros, le corresponde al Sistema de Escuelas del Partido, el que precisa completar los claustros de profesores y las direcciones de las escuelas municipales. Es importante potenciar la investigación y la superación profesional y académica de los profesores con nuevas formas de hacer política.

En la política de cuadros del gobierno y el estado existe una tendencia a la estabilidad. Sus principales problemas están relacionados con el completamiento, preparación, su desempeño y el trabajo de identificación, selección y atención a la reserva.

Los análisis que sobre el desempeño de los cuadros y dirigentes administrativos, realizan las organizaciones de base del Partido, tanto en rendiciones de cuenta, como en su evaluación de militante, todavía no alcanzan el rigor que se requiere. Se precisa apropiarnos con mayor celeridad de los conceptos abordados en el 8vo Congreso, de manera que, en poco tiempo podamos corregir estos problemas.

La implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y la estrategia, es una prioridad de trabajo en la provincia, la cual requiere de transformaciones que conlleven a lograr la necesaria planificación y autonomía para el desarrollo en los municipios con la participación de todos los actores económicos, teniendo como centro, la Empresa Estatal Socialista.

En este sentido, se evidencia de manera discreta, un comportamiento creciente de la economía en la provincia, teniendo en cuenta los efectos del ordenamiento monetario. Las ventas netas se cumplen de acuerdo con lo planificado y ajustado a las circunstancias, se incrementa paulatinamente la circulación mercantil. El presupuesto manifiesta un crecimiento sostenido en los ingresos en los últimos años, se alcanzó un 107, 9% en el 2021 y los gastos se ejecutan en el entorno de lo planificado en el último año al 99 %, lo que permitió que en la etapa exista un sobrecumplimiento del superávit previsto.

Para la aprobación del plan y el presupuesto para el año 2022 en las Asambleas Municipales del Poder Popular, se realizó un amplio plan de aseguramiento político, cualitativamente superior a períodos anteriores, que supera los niveles de participación e intercambio a nivel de consejo popular con los delegados de las circunscripciones, lo que permitió la adopción de acuerdos y propuestas de acciones, que garantizan que se abarquen de conjunto los intereses de los barrios y los servicios básicos que más afectan a la población.

En igual sentido, se ha venido asegurando, despojado de formalismos y con mayor preparación,la presentación a los trabajadores en las Asambleas de afiliados, del Plan y el Presupuesto para este año.

Se trabaja en la implementación de las cuarenta y tres (43) medidas para el fortalecimiento de la Empresa Estatal Socialista y en su aseguramiento político, donde se comienzan a apreciar cambios positivos en la búsqueda de nuevas alternativas de productos y mercados, en un mejor uso de las utilidades y los encadenamientos productivos, entre otros. Un ejemplo positivo de implementación de estas medidas, con inteligencia y rapidez, lo constituye el OSDE BIOCUBAFARMA, que desarrolla un sector con alta competitividad y estándar de eficiencia a nivel internacional.

Hay otras empresas donde todavía no se observan las transformaciones necesarias en su gestión administrativa, en correspondencia con el papel principal que tienen en nuestro modelo económico. En los muestreos realizados, se ha podido constatar que existen potencialidades por explotar en la eficiencia empresarial, el incremento de la productividad respecto al salario y en la eliminación de las empresas con pérdidas que reportan cuarenta y seis.

El encadenamiento de empresas estatales con MIPYMES y Cooperativas no Agropecuarias avanza gradualmente en aquellas, donde los directivos han tomado la iniciativa y han generado proyectos que complementan sus contenidos y se integran en soluciones que repercuten en resultados socio económicos, como ocurre en Cinesoft e Inoxidables Varona y la Empresa de Bebidas y Refrescos.

Se trabaja en el aseguramiento político para la creación de los nuevos actores económicos, los que al cierre del año 2021 habían empleado más de 15 700 personas. Esto influye positivamente en la incorporación de jóvenes y de la población al trabajo, así como en el incremento de las producciones y servicios.

Sobre la necesidad de fomentar una real voluntad exportadora en nuestra provincia, se prioriza el análisis de las potencialidades y reservas que se disponen en función de incrementar las exportaciones de bienes y servicios y, consecuentemente, aumentar los ingresos, se logró que participen 319 empresas. En el Mapa de las Exportaciones se han identificado 614 rubros, de los cuales 536 están consolidados.

A pesar de los resultados que se alcanzan en la exportación y sustitución de importaciones, existen potencialidades por explotar, relacionadas en lo fundamental con la capacidad productiva de la provincia, faltando una proyección estratégica que abarque, las empresas nacionales y las de subordinación local.

Sobre el desarrollo local, se trabaja en función de crear las bases y dar pasos para asegurar los empeños del desarrollo territorial. En todos los municipios se elaboraron y aprobaron las estrategias de desarrollo en las asambleas municipales y los órganos competentes con el acompañamiento permanente de las universidades. Fueron aprobados 125 proyectos de desarrollo local y se trabaja en más de 400, aspecto en el que debemos actuar con mayor dinamismo, profesionalidad y responsabilidad, ampliando los vínculos con este actor clave del Sistema de Innovación.

El impacto de la Tarea Ordenamiento se analiza permanentemente en los diferentes sectores, centros de trabajo y con las personas con situación de vulnerabilidad, precisando en cada momento las acciones políticas, ideológicas, comunicacionales, sociales y preventivas, en interés de que la influencia partidista esté presente, apreciando los problemas y las medidas que se adoptan a nivel de empresas y en particular, servicios sensibles a la población, haciendo énfasis en que la solución de los problemas está en nuestros propios esfuerzos, en particular en el incremento de la producción.

En la provincia, se constituyeron los grupos temporales multidisciplinarios para la atención, control y evaluación de las medidas antiinflacionarias, se priorizó el seguimiento al cumplimiento de los planes de producción y de servicios, a la revisión de las fichas de costos, a la formación de los precios, al monitoreo de la circulación monetaria, a la liquidez en mano de la población y su impacto.A esta tarea iniciada y que fue objeto de análisis en varias asambleas municipales, requiere prestarle sistemática atención, pues sigue como una de las preocupaciones de la población.

El turismo, uno de los renglones de la economía que más influye en la vida de la capital, se ha visto afectado en los últimos años, con las medidas aplicadas por la administración norteamericana y la pandemia, de ahí que haya tenido una tendencia al decrecimiento en los arribos al país, significando en el 2021 un 63,5% en la disminución de arribantes con respecto al 2019, año en el que se recibieron en La Habana, 2 millones 357 mil 877 turistas.

Al evaluar la situación de la capacidad hotelera de la provincia y apreciando el posible incremento de arribo de turistas, se identifica como objetivo a priorizar, la ejecución de una política inversionista, de mantenimiento y reparación, dirigida a la creación y recuperación de capacidades en un corto plazo.

Igualmente, se identifica como prioridad para el sector, incrementar las acciones de promoción y comercialización para atraer turistas, desde las potencialidades patrimoniales, culturales, de naturaleza, salud e históricas con que cuenta la capital. Por último y no por ello menos importante, la calidad del servicio que se presta en todo su ámbito, debe constituir premisa y compromiso para sus directivos, trabajadores y para las organizaciones de base del Partido que allí radican.

Aunque el proceso inversionista en la provincia, ha sufrido el impacto del bloqueo, se mantiene una tendencia gradual a la recuperación en los diferentes sectores, con un esfuerzo de los trabajadores, a pesar del déficit de materiales existentes; sin embargo, persisten incumplimientos de los cronogramas, falta de calidad y eficiencia, así como de exigencia y control. Sobre todo en la vivienda donde el 38 % del fondo habitacional se encuentra en regular y mal estado técnico. Este escenario ha requerido de las autoridades de los territorios, la atención diferenciada a las familias afectadas y constituye uno de los principales asuntos, objeto de atención del Partido y el Gobierno en la Capital.

Los programas instrumentados del plan estatal en la última etapa, han sido dirigidos a las transformaciones de 29 comunidades de tránsito, en las cuales se ha logrado construir 869 viviendas y se trabaja en la rehabilitación y erradicación de ciudadelas. Continúa la construcción de viviendas en nueve emplazamientos, así como en locales adaptados, para dar respuesta a núcleos albergados o que residen en edificaciones críticas. Paralelamente, se avanza en la construcción de viviendas por esfuerzo propio, tema este que, aunque constituye una prioridad no se logran los resultados propuestos.

Se estimula la aprobación de expedientes de otorgamiento de subsidios para la construcción de células básicas habitacionales; no obstante, este programa no avanza con la celeridad necesaria, producto del deficiente control de los organismos implicados, morosidad de los beneficiados e inestabilidad de recursos materiales.

El Partido, de conjunto con las demás organizaciones e instituciones, trabaja en el aseguramiento político para garantizar el cumplimiento de las sesenta y tres (63) medidas que dinamicen la producción agropecuaria,concientizando a los cuadros, productores y militantes en la necesidad de incrementar la producción de alimentos, con nuestros propios esfuerzos y en el menor tiempo posible. Se estimula en los actores de la producción agropecuaria, el uso de la ciencia y la innovación, la utilización de bioproductos, la agroecología y otras posibilidades locales como alternativas para la solución de los problemas.

Ha sido prioridad,incentivar la aplicación de efectivas medidas de ahorro de todo tipo de recursos en las actividades de producción de alimentos, como la fuente de ingresos más segura y así fortalecer el concepto de nuestro Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez y cito: “podemos avanzar con la utilización eficiente de los recursos disponibles, con la menor dependencia externa, resistiendo creativamente sin renunciar a nuestros proyectos de desarrollo”

El Buró Provincial y los municipales, la CTC y la ANAP, transformaron los esquemas de análisis y se logró un mayor vínculo con las empresas y entidades que aseguran la atención a los productores, lo que ha permitido que se aprecien algunos resultados.

Se desarrollan nuevos polos productivos para la siembra de yuca, plátanos y hortalizas, que han contribuido al autoabastecimiento municipal en particular, la siembra de 1200 hectáreas de tierra que estaban ociosas y la construcción de 200 casas de cultivos rústicas, que aumentan considerablemente el rendimiento de la producción así mismo se crearon 35 minindustrias; no obstante, resulta imprescindible elevar los niveles de exigencia desde el Partido, el Gobierno, la ANAP y el sindicato para que los resultados sean superiores.

El uso y tenencia de la tierra ha transitado por serias deficiencias: la no explotación de las áreas ociosas, los atrasos en la entrega y las ilegalidades asociadas a ellas, son el resultado de la falta de control y seguimiento a esta actividad.

La agricultura urbana, suburbana y familiar alcanzó la siembra de más de mil trescientas hectáreas y logró 6,25 libras percápita de hortalizas por habitantes. Con el trabajo mancomunado de los Comité de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, a través del movimiento político «Cultiva tu pedacito», se ha logrado producir en más de 20 mil patios y parcelas, experiencia positiva que demuestra la necesidad de mantener vivo este movimiento que contribuye a la alimentación familiar.

El programa de autoabastecimiento ha permitido estabilizar la presencia de viandas, hortalizas, vegetales, frutas y otros productos en los mercados, no obstante, la Empresa de Acopio tiene que elevar la eficiencia en su gestión, distribución y calidad de los productos.

En el desarrollo ganadero y la producción y comercialización de la leche a la industria, han existido reiterados incumplimientos que transitan por el mal manejo de la masa ganadera, la violación de las contrataciones y la no utilización de la ciencia en función de la producción.

El hurto y sacrificio de ganado mayor ha mantenido una tendencia creciente, que tiene dentro sus causas el descuido, la falta de control, de vigilancia y seguridad de la masa y el débil funcionamiento de las brigadas de vigilancia campesina, lo que demuestra la insuficiente influencia de la Agricultura, la ANAP y el Sindicato Agropecuario para revertir esta situación.

Para el desarrollo de la Acuicultura se constituyó una empresa, que ha venido dando pasos en el rescate de 19 presas y micropresas y 87 estanques para la ceba de peces y cría de alevines, que contribuirá a la alimentación de nuestro pueblo.

El perfeccionamiento del Comercio Interior permitió adecuar sus estructuras con la creación de Empresas y entidades que brindan servicios a la población. Se crearon las empresas filiales municipales de comercio, que facilita una autonomía para los servicios y las operaciones económicas y financieras con las Empresas Mayoristas y otros actores económicos.

Dentro de las principales conquistas revolucionarias que debemos preservar, consolidar y defender se encuentran la Educación, la Salud, la Ciencia, la Cultura y el Deporte. Es por ello que se hace imprescindible fortalecer el trabajo político- ideológico con la militancia y los trabajadores en estos sectores.

La Educación, esencia de la Revolución, cuenta con la atención permanente del Partido, que ha exigido en este período el completamiento y estabilidad de los docentes para dar respuestas a las necesidades en los diferentes niveles educativos, a partir de la captación de maestros en cada territorio. Las deficiencias en la implementación de la política de cuadros, insuficiencias en la preparación integral de los claustros, debilidades en la formación de valores, así como el formalismo en la labor política- ideológica en el escenario de la guerra no convencional.

El contexto actual, marcado por una intensa guerra mediática contra el proceso revolucionario, agravado por los efectos de la pandemia de la Covid- 19 y una mayor accesibilidad a los recursos tecnológicos desde las etapas más tempranas de la vida, convierte a nuestros educandos en nativos digitales y a una parte de sus profesores como inmigrantes digitales, problemática que complejiza aún más el desarrollo del proceso docente- educativo, y que debe ser atendido de forma priorizada por los organismos formadores bajo la conducción del Partido .

En medio de esta realidad, se ha trabajado en diversas acciones para la formación integral de las nuevas generaciones, potenciando el diálogo sistemático con los estudiantes y claustros, la atención diferenciada a los profesores, la utilización de las nuevas tecnologías de la información y los medios audiovisuales; pero se requiere continuar profundizando de manera más atractiva, novedosa y dinámica en la enseñanza del marxismo- leninismo, de la historia nacional y local.

En este sentido urge aprovechar la posibilidad de contar con la presencia en cada cuadra de los combatientes de la Revolución Cubana, la articulación de los contenidos en las redes digitales, la prevención y enfrentamiento a la subversión, indisciplinas e ilegalidades, el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles, aspectos, que de no tratarse adecuadamente, obstaculizan el noble propósito de lograr que cada escuela constituya un baluarte esencial de la política del Partido y el principal centro cultural e ideológico de la comunidad.

Otro de los temas a atender por el Partido, la UJC y el resto de las organizaciones e instituciones son los jóvenes que integran los diversos grupos emergentes identificados en la provincia, donde debe primar el intercambio sistemático para conocer sus intereses y motivaciones y lograr influir en su actuación. Atender a los jóvenes implica continuar diseñando tareas y misiones donde se ponen a prueba como generación, que construir con sus manos los conduzca al compromiso con la obra, que refuercen la defensa de la Revolución con el orgullo de ser parte de una sociedad erigida en cimientos de mayor equidad y justicia social, porque han sabido desde el talento y el trabajo, al igual que las generaciones precedentes, resistir creando.

En este período, se ha incrementado el vínculo sistemático con el sector deportivo y el intercambio en la base; no obstante, se requiere seguir fortaleciendo el trabajo político- ideológico con los atletas y entrenadores, para formar en ellos los valores patrios y revolucionarios desde las edades más tempranas, consolidándolo en la EIDE “Mártires de Barbados”, y los centros de alto rendimiento “Giraldo Córdova Cardín” y “Cerro Pelado”, pues nuestros deportistas son constantemente asediados por el robo de talentos y la subversión enemiga.

Una prioridad impostergable del trabajo del Partido es la atención integral y sistemática al sector de la cultura y su relación con la institución y las empresas. En ello se ha trabajado, potenciando allí el crecimiento a nuestras filas y el intercambio constante, esencialmente a través de la UNEAC, la AHS, la Brigada de Instructores de Arte “José Martí” y otras instituciones, pero se requiere un mayor vínculo y retroalimentación constante persona a persona. No podemos olvidar que la batalla, además de económica e ideológica, es también cultural.

En la última etapa se ha hecho más visible el ataque directo a las instituciones y a los artistas en los espacios físicos y digitales, lo que ha derivado un conjunto de acciones para contrarrestar estas manifestaciones, enfrentar la manipulación mediática y reforzar el diálogo con nuestros creadores.

Particular seguimiento amerita la enseñanza artística por su trascendencia en la formación de valores, así como a los claustros, en su mayoría artistas. Se ha reforzado la atención integral del Partido a la Universidad de las Artes, única de su tipo en el país, la participación en espacios importantes del sector, el diseño de proyectos culturales en los barrios, la reanimación de un número considerable de instituciones, la proyección y continuidad de la formación de instructores de arte y el fortalecimiento de las casas de cultura, no obstante, a lo realizado se requiere seguir fortaleciendo la atención política al sector.

Cumpliendo con las ideas, conceptos y directrices del 8vo Congreso,se han desarrollado un grupo de intercambios del Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con estudiantes universitarios capitalinos; también la dirección del Partido en la provincia y los municipios han venido sistematizando este importante método de trabajo con los jóvenes y otros sectores, donde se destacan líderes comunitarios, religiosos, artistas e intelectuales. En cada espacio se ha debatido cómo hacer más activa la participación en los procesos económicos, políticos y sociales. Los planteamientos derivados de estos encuentros han recibido atención por el Partido y el resto de las instituciones del territorio.

En esta etapa los estudiantes y jóvenes en general, se han destacado en tareas decisivas fundamentalmente en los centros de aislamiento para el cuidado de los pacientes afectados por la COVID, muchos de ellos en zona roja, la atención a las Unidades del Sistema de Atención a la Familia, la lucha contra coleros, las Brigadas Juveniles de Trabajo Social en los barrios, el vínculo con las empresas, los proyectos comunitarios, el proceso de preparación y consulta del Código de las Familias y el enfrentamiento directo a los enemigos de la Revolución, entre otras importantes misiones.

El enfrentamiento a la Covid-19 puso una dinámica superior a las instituciones de salud de la provincia, al Gobierno y al Partido que tuvieron que adecuar su trabajo a las nuevas circunstancias. Se incrementaron 10968 camas, en 132 centros asistenciales, 15 hospitales y 73 centros de aislamiento. La participación y solidaridad del pueblo apoyando al personal de la salud fue extraordinario, con la movilización de las organizaciones de masas y la actitud de la inmensa mayoría de los militantes del Partido, la UJC, los trabajadores y la población en general se hizo posible el cumplimiento de las medidas restrictivas que fue necesario adoptar, la atención a pacientes en centros hospitalarios y de aislamiento destacándose varios sectores de la provincia, lo que tuvo su colofón en un proceso intenso de vacunación, permitiendo inmunizar en 78 días a 1 millón 200 mil personas.

El Programa de Atención Materno Infantil aunque constituye una prioridad, en estos momentos, no expresa resultados positivos, incidiendo en ello diferentes causas, tanto objetivas como subjetivas. Asuntos a los que el Partido y el Gobierno, conjuntamente con la Dirección Provincial de Salud dan seguimiento con el propósito de revertir la situación.

Se trabaja en función de rescatar los principios fundacionales del Médico y Enfermera de la Familia, así como revitalizar la Medicina Natural y Tradicional, no solo como alternativa al déficit real de medicamentos en la actualidad sino como oportunidad para introducir nuevos fármacos en la asistencia médica, con la participación de la Agricultura en el incremento de las áreas productivas con este fin. También constituye un desafío para el sector eliminar el robo y venta ilegal de los medicamentos que atentan contra los principios éticos y en la calidad de los servicios que se ofrecen a la población, y que fue discutido recientemente con todos los que intervienen en este proceso.

La defensa de la patria socialista y la batalla ideológica constituyen una prioridad cardinal en la labor del Partido. En los últimos meses se ha incrementado la proactividad de la militancia en las redes digitales, aunque se puede hacer mucho más en la generación y posicionamiento de nuestros contenidos. Para nadie es un secreto que los enemigos utilizan el ciberespacio con el macabro objetivo de manipular, confundir y desplegar sus estrategias de guerra no convencional y subversión política- ideológica contra Cuba. Tenemos que seguir transformando nuestro accionar en el terreno ideológico y dar la batalla en el mundo real y en el virtual.

La militancia comunista, los trabajadores y el pueblo de la Capital han participado activamente en la defensa de nuestras calles, plazas y barrios, lo que se ha demostrado en cada intento por subvertir el orden en el país y que ha permitido que se mantenga la estabilidad política y el apoyo mayoritario a la Revolución. Sin embargo, estamos urgidos de impregnarle mayor agilidad a las acciones que se realizan, generar desde los núcleos y zonas de residencia nuevas ideas para enfrentar la guerra de pensamiento constante que se nos hace y lograr que cada militante y revolucionario habanero tengan una tarea concreta para sumarse y participar.

La comunicación social, uno de los pilares esenciales en el desarrollo de la sociedad se ha potenciado en esta etapa, principalmente a partir del 8vo Congreso. Los intercambios directos de los principales dirigentes de la provincia con diferentes sectores, centros, comunidades y grupos de personas; la labor de los medios y otros canales de comunicación en función de los procesos productivos, sociales y políticos; las ferias y exposiciones realizadas para promocionar lo que se hace en el territorio y el trabajo casa a casa durante la pandemia, son muestra de ello, pero todavía es insuficiente lo hecho en el propósito de visualizar y transparentar la labor del Partido, el Gobierno y el resto de las instituciones y organizaciones en la provincia.

El 8vo Congreso del Partido nos convocó a elevar nuestra influencia y accionar en la comunidad. A ello obedece la generalización del coordinador político del Partido a nivel de consejo popular, teniendo en cuenta la experiencia de nuestra provincia en el enfrentamiento a la pandemia de la Covid, la recuperación ante fenómenos naturales, el aseguramiento político a diversos procesos, entre otras tareas decisivas.

Dada la necesidad impostergable de reforzar la labor político-ideológica en el consejo popular, de manera más directa en los barrios, y atender los disímiles problemas que en ellos se manifiestan, la provincia ha desarrollado una importante labor en un grupo de comunidades complejas en la última etapa.

Actualmente se acometen acciones en 129 barrios, donde ha sido clave el fortalecimiento del delegado y de las organizaciones de masas, la participación popular en la determinación de los asuntos que le preocupan y en su solución, la labor de prevención y atención social con énfasis en las familias en situación de vulnerabilidad, el movimiento cultural y deportivo y la generación de proyectos comunitarios. Aunque se han venido dando pasos, aún existen estructuras de base de los CDR y la FMC incompletas o sin funcionar, asunto que se atiende por ambas organizaciones y que requiere de una mirada sistemática desde el Partido que asegure su revitalización en el más breve plazo posible, teniendo en cuenta la estrategia aprobada por el Buró Político.

En esas comunidades se trabaja y ya se obtienen resultados alentadores en la reparación y construcción de viviendas, se priorizaron los núcleos vulnerables y madres con más de tres hijos, la rehabilitación de servicios diversos garantizando que tengan acceso a los más necesarios, las infraestructuras de agua potable y alcantarillado, las redes viales, instituciones culturales y del deporte, entre otras. Junto a las transformaciones físicas, se precisa una mayor transformación espiritual.

Se ha dado una especial atención a los jóvenes desvinculados del estudio o el trabajo logrando incorporar una parte de ellos, como factor principal para su inserción plena a la sociedad, influir en su desarrollo cultural y preparar a las familias para su auto transformación.

La sistematicidad en la evaluación del cumplimiento de los propósitos definidos, ha asegurado el avance gradual en cada barrio, alcanzando un mejor balance de acciones participativas y menos asistencialistas. De singular importancia ha sido el compromiso de nuestro pueblo, el apoyo irrestricto de la dirección del Comité Central del Partido y el Consejo de Ministros a nuestra provincia.

En lo adelante se precisa buscar vías, mecanismos y formas que garanticen cumplir la misión estratégica que a cada organización corresponde, entre ellas, el perfeccionamiento de los Órganos Locales del Poder Popular y la integración del delegado y los demás factores, que propicie soluciones endógenas y así asegurar la sostenibilidad de lo alcanzado.

El mejor antídoto para luchar contra la subversión es hacer bien las cosas, pensarlas y planificarlas adecuadamente. Hay que estar muy atentos frente a cada problema, para discernir qué está dependiendo de nosotros, de factores subjetivos, de organización, de ineficiencia, y qué puede estar obedeciendo a factores objetivos; para evitar que a costa de las dificultades objetivas se produzcan descuidos, negligencias y justificaciones en el cumplimiento de las tareas a las que nos debemos, porque al Partido nada le es ajeno.

Que el Partido Comunista de Cuba sea la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado implica hacerlo más atractivo en su permanente interrelación con el pueblo, dándole más participación a los trabajadores y los jóvenes, con la máxima de que cada planteamiento o problema sea atendido hasta su solución final, donde la participación sea real y consciente, sin dejar de conducir de conjunto a las instituciones correspondientes el enfrentamiento a las situaciones que afectan a la población. El pueblo tiene que sentir que este es el Partido de la Nación Cubana y tiene que latir con él.

Fuente: Tribuna de La Habana

imop/