Beneficiará donativo de ventiladores pulmonares a hospitales habaneros

Un donativo de 10 ventiladores pulmonares no invasivos entregado por la Corporación China Hainergy New Energy Corp. Ltd, perteneciente al Grupo Haier, beneficiará a cuatro hospitales habaneros y contribuirá al enfrentamiento a la COVID-19.

El equipamiento médico será distribuido entre los hospitales Miguel Enríquez, Joaquín Albarrán, Enrique Cabrera y Calixto García y se empleará para auxiliar a pacientes con insuficiencias respiratorias en un primer estadio, tanto antes como después de la ventilación, expresó Miguel García Rodríguez, director de esa última institución médica.

Como amigos que somos de Cuba consideramos que es nuestro deber ayudar con estos equipos al pueblo cubano y en especial a aquellos que poseen patologías respiratorias o enferman de COVID-19, afirmó Sun Yongle, gerente general de Hainergy, durante el acto de entrega efectuado en el Hospital Universitario General Calixto García.

Señaló que en esas instituciones hospitalarias se podrá utilizar todas las potencialidades de los ventiladores pulmonares y estos ofrecerán un mayor aporte a la salud de la población cubana.

En los meses de enfrentamiento a la COVID-19 la República Popular China también suministró material de protección a todo el personal de la Embajada de Cuba en el gigante asiático y envió a la nación mascarillas y concentradores de oxígeno, cuando existieron dificultades con la disponibilidad de ese gas, puntualizó Sun Yongle.

Déborah Rivas Saavedra, viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Minrex), destacó los lazos que desde 2004 unen a la mayor de las Antillas con el Grupo Haier, fortalecidos en medio del contexto que vive el país caribeño debido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba y por la crisis internacional provocada por la pandemia.

La donación que recibimos es una expresión más de la vocación solidaria y una muestra de apoyo y hermandad que valoramos altamente porque ratifica la voluntad de Haier de seguir cooperando con Cuba, aseguró la viceministra del Mincex.

El Grupo Haier tiene en la nación antillana a uno de sus socios estratégicos e impulsa el desarrollo en ramas como la industria electrónica nacional con el ensamblaje de televisores y, recientemente, con el despliegue de la televisión digital terrestre china en el país.

Fuente y fotos: ACN.

fny