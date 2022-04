Cuba, décimo lugar en las Américas por dosis aplicadas anti-COVID-19

Cuba ocupa el puesto 10 entre 51 países o territorios de las Américas por el total las dosis aplicadas de vacunas anti-COVID-19, según la más reciente actualización de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con una nota publicada en Prensa Latina, con más de 35 millones de dosis Cuba sigue a Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Colombia, Canadá, Perú, Chile y Venezuela, mientras, en cuanto al esquema completo por cada 100 personas, solo le anteceden Puerto Rico, Islas Caimán y Chile.

Para este último índice la OPS consideró la suma de la última dosis de la pauta primaria, es decir, la segunda o tercera de acuerdo con lo establecido en el país, y la única para aquellos que incluyeron solo una.

Hasta tal fecha las Américas registraron 768 millones 583 mil 053 dosis administradas, 687 millones 631 mil 972 personas recibieron todo el esquema y 317 millones 759 mil 881 una adicional.

No obstante, Carissa Etienne, directora de la OPS, advirtió la semana pasada que 240 millones de habitantes de esta parte del planeta aún no han recibido una sola dosis de algún inmunógeno anti-COVID-19, en particular los ubicados en áreas rurales de difícil acceso y en comunidades desatendidas.

Etienne consideró que el virus del SARVS-CoV-2 (causante de la COVID-19) exacerbó las desigualdades e hizo surgir otras nuevas en relación al acceso a las vacunas, y acotó que esta situación mantendrá a la región en riesgo durante futuras oleadas.

En noviembre del pasado año Cuba, con sus propios fármacos (Soberana 02, Soberana Plus y Abdala), superó la meta trazada para el primer semestre de 2022 de una cobertura del 70 por ciento (%) con cronogramas de inmunización completos y actualmente el 89,6 % de su población (casi 10 millones) cuenta con el esquema total de vacunación anti-COVID-19.

Fuente: ACN.

Foto: PL.

fny