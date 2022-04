16 de abril.

1942. Se funda en La Habana la Orquesta América.

Fue creada por el músico Ninón Mondejar. Con el decursar del tiempo esta agrupación llegó a alcanzar una gran popularidad, sobre todo, por la interpretación de diversas creaciones en el género que después fue identificado como cha cha cha. Precisamente, fue en esta orquesta que el violinista y compositor Enrique Jorrín estrenó los primeros cha cha cha.

La Orquesta América ocupa un lugar significativo en la historia de la música popular cubana.

1961. En la intersección de las calles 23 y 12, en El Vedado, el Comandante en Jefe Fidel Castro proclama el carácter socialista de la Revolución cubana, al hablar en el acto de despedida de duelo de las víctimas del ataque sorpresivo contra varios aeropuertos cubanos, realizado el día anterior por aviones procedentes de los Estados Unidos. Fidel señaló:

“Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí, lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices ¡y que hayamos hecho una Revolución Socialista en las propias narices de Estados Unidos!”

Foto: Sitio PCC.

