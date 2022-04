Cuba se preparó para enfrentar COVID-19, asegura ministro

La COVID-19 no tomó por sorpresa al Gobierno cubano, pues se contaba con un plan de enfrentamiento a la pandemia que permitió actuar sin improvisaciones, señaló en La Habana José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública.

Al presentar la conferencia magistral Respuesta de Cuba para enfrentar la COVID-19, como parte del Congreso Internacional BioHabana 2022, expresó que resultaron decisivos la implementación oportuna de medidas y acciones para la prevención y el control del SARS-CoV-2, además del rol del capital humano y científico.

Destacó el rápido desempeño de la industria biofarmacéutica cubana ante la emergencia sanitaria, y del grupo temporal de trabajo constituido a nivel gubernamental para esta situación, dirigido por el Presidente de la República y el Primer Ministro.

La premisa del Sistema Nacional de Salud ante la pandemia fue que la población sana no enfermara, que si lo hacían no llegaran a la gravedad, no fallecieran y quedaran con el menor número de secuelas, significó.

Añadió que el modelo cubano para el enfrentamiento a la enfermedad se caracterizó por la integración de tres componentes fundamentales: la gestión epidemiológica, la gestión asistencial y de la ciencia.

Con estos fines se aumentaron las capacidades de diagnóstico existentes en 2020 y actualmente el país cuenta con 27 laboratorios de biología molecular en todas las provincias del país, lo cual posibilita realizar 25 mil PCR diarios para la detección del SARS-CoV-2, tecnología que permitirá identificar otras enfermedades.

Al referirse al protocolo nacional de actuación, Portal Miranda manifestó que ha estado en constante perfeccionamiento y ya cuenta con seis versiones aprobadas, las cuales tienen en cuenta el escenario preventivo y terapéutico.

El titular también mencionó los múltiples medicamentos empleados como parte de este protocolo, entre ellos, el uso temprano de fármacos antivirales como los interferones y el Nasalferón, y productos innovadores entre los que figuran Jusvinza, el Itolizumab y el Nimotuzumab, los cuales de conjunto con otros productos y las acciones del personal de la salud posibilitaron alcanzar altas tasas de recuperación.

La COVID-19, reconoció, ha sido el mayor desafío para la ciencia en las últimas décadas, nunca los científicos habían investigado tanto de un mismo tema en tan poco tiempo y para Cuba esto no ha sido una excepción.

En este periodo el conocimiento se ha desarrollado de manera sin precedentes en la nación, dijo, y en ese sentido mencionó la obtención de Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, vacunas anti-COVID-19 con autorizo de uso en emergencia por la autoridad reguladora nacional, y los candidatos vacunales Mambisa y Soberana 01.

Definió a la estrategia cubana de vacunación como una de las acciones más integrales y resaltó que Cuba se ubica entre las primeras naciones a nivel internacional por su nivel de vacunación, al igual es el país que en menor tiempo ha logrado avanzar en la inmunización.

El ministro acotó que también el territorio marcó pauta en la vacunación de niños y adolescentes al ser el único que ha podido vacunar de forma masiva a sus más pequeños a partir de los dos años de edad, y próximamente comenzarán ensayos clínicos en menores de un año y un estudio de intervención para vacunar a los menores de entre uno y dos años.

Asimismo, se refirió al proceso de reconocimiento iniciado para incluir a los inmunógenos cubanos en la lista de vacunas con autorizo de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud.

Portal Miranda destacó la labor de las brigadas del Contingente Henry Reeve que han llegado a 41 países durante los meses de enfrentamiento a la COVID-19, y afirmó que nada impedirá que Cuba continúe con su labor solidaria, a la cual se han vinculado 26 mil 801 colaboradores en 58 años.

Consideró que la pandemia puso en evidencia cuán necesario es priorizar los sistemas de salud, potenciar la ciencia, lograr soberanía tecnológica, contar con recursos humanos preparados, competentes y consagrados, así como un sistema político que respalde tales propósitos.

El Congreso Internacional BioHabana 2022 sesionará hasta el próximo viernes 29 de abril en el Palacio de Convenciones de La Habana y a través de la modalidad virtual, con la participación de más de 900 delegados e invitados de 51 países, entre ellos, científicos, tecnólogos y especialistas de la salud y el sector empresarial.

Fuente y fotos: ACN.

fny