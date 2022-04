Díaz-Canel: “Entregando el corazón a Cuba, vamos a volver a nuestras Plazas el 1ro de mayo”

“Vamos a pintar todos juntos el paisaje de la unidad y la continuidad, el paisaje de una Revolución en el poder”, ese fue el alentador mensaje con el que selló su intervención el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la república, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del IV pleno del Comité Central de esa organización política.

“Así, entregando el corazón a Cuba, vamos a volver a nuestras Plazas y calles después de dos años sin marcha del Primero de Mayo, debido a la COVID-19”, significó el mandatario.

Subrayó que “hay mucho que hacer, mucho que resolver, mucho que transformar, revolucionar y que crear, pero hay también que celebrar. Este país pequeño, sin grandes recursos, con un bloqueo recrudecido y una persecución financiera brutal, ha saltado por encima de sus propias limitaciones, escaseces e incertidumbres, para lograr lo que otras naciones con mayores recursos no pudieron lograr”.

El jefe de estado ponderó que “la inteligencia, la creatividad, el valor, la entrega, la consagración de nuestra comunidad científica y de todo nuestro personal de salud, junto a nuestro pueblo, se fue por encima de todos los obstáculos, salvandonuestras vidas. Es la victoria del talento y el esfuerzo, es el resultado de una obra visionaria que nos legó Fidel y a la que Raúl dio continuidad”.

El presidente cubano afirmó que “la Plaza de la Revolución José Martí puede ser y será el más bello cuadro de una epopeya que ya tiene 63 años de resistencia, no pasiva, no acomodada, no derrotista”.

Su coloquial discurso, cargado de optimismo y aliento para vencer las adversidades, se había iniciado transmitiendo un mensaje del General de Ejército Raúl Castro Ruz a los participantes en el IV Pleno del Comité Central de la organización partidista, que durante dos días sesionó en el Palacio de la Revolución.

“Las primeras palabras son para dar a conocer un mensaje del General de Ejército, que ha estado observando todo el desarrollo del Pleno, y en su manera de decir, dice que: “la reunión va muy bien”. Raúl lo ha visto completo y envía un saludo a todos los miembros del Comité Central y que den por seguro que el Primero de Mayo estará en la Plaza”, dijo el Presidente de la República.

Seguidamente, Díaz-Canel, más que leyendo un discurso elaborado, sino reflexionando con los asistentes al Pleno, se refirió al complejo escenario internacional, donde el gobierno de Estados Unidosconstruye su hegemonía, en medio de una situación de crisis económica mundial y de los efectos de la pandemia.

De manera particular, el Jefe de Estado se refirió al reforzamiento del bloqueo que desde 2019 ha tenido un impacto severo sobre la economía y la vida de la población cubana.

«En síntesis, podemos decir que la política de máxima presión desatada por el gobierno de los Estados Unidos provoca a Cuba un daño con consecuencias sociales. Ese bloqueo en nuestra población, en nuestra vida cotidiana, tiene rostros. Nosotros tenemos que comunicar mejor el impacto del bloqueo con esos rostros, que son las familias afectadas, los niños afectados, los procesos productivos afectados, las problemáticas sociales que se incrementan debido a la perversidad de ese bloqueo», puntualizó Díaz-Canel.

El presidente cubano se adentró en otros temas que tienen que ver con la política hostil de Washington contra Cuba: su agresividad hacia nuestro pueblo en medio de una situación epidemiológicacomplicada para toda la humanidad, su guerra no convencional, la intoxicación mediática y la desinformación, las mentiras, doble rasero e hipocresía en materia de derechos humanos,la manipulación del tema migratorio en busca de pretextos con fines políticos contra nuestro país, los intentos por generar una desestabilización interna…

Díaz-Canel denunció, también, cómoel gobierno de los Estados Unidos está dando pasos para excluir a Cuba de la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles, en junio.

«Ante todo este contexto, entonces, ¿qué tenemos qué hacer? Esa fue la pregunta planteada por el máximo dirigente partidista y Jefe de Estado. «En primer lugar, no doblegarnos, ni rendirnos jamás; ratificamos el reconocimiento y defensa de nuestras esencias: la independencia, la soberanía, la democracia socialista, la paz, la eficiencia económica, la seguridad y las conquistas de justicia social, o sea, el socialismo”, destacó el mandatario.

En ese sentido, consideró que «si asumimos como convicciones todas estas cosas que hemos estado compartiendo y discutiendo, estaríamos articulando emociones e inteligencia con acciones que revolucionen nuestro desempeño y nuestra labor, sin perder el entusiasmo y el optimismo revolucionario, conscientes de que necesitamos esfuerzo y entrega en las condiciones actuales, que tenemos que crecernos ante el egoísmo, el individualismo y el pesimismo».

«Hay que continuar la marcha con valentía, dignidad, decoro, con elevada moral, con alegría, confianza y amor por Cuba; pero también con la fuerza que generan los vínculos sociales que de manera espontánea se establecen entre nosotros, que extienden nuestro concepto de familia a amigos, vecinos, compañeros de trabajo y estudio, o sea, contando con el valor de la amistad, el compañerismo y la solidaridad revolucionaria, con el uso genuino, creativo y propio también, de la broma y el sentido del humor, aún en las más difíciles situaciones, porque eso nos distingue como cubanos», valoró el Presidente cubano.

Ese espíritu optimista selló los debates del IV pleno del Comité Central del PCC, un encuentro que abre nuevos caminos en la batalla económica, política y social que libra Cuba.

Fuente: Radio Rebelde

