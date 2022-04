En el cumpleaños de Fina García-Marruz

La revista Orígenes (1944-1956), el Centro de Estudios Martianos y el alma de Cuba llevan el signo de Fina García-Marruz, Premio Nacional de Literatura.

La poetisa, ensayista, investigadora y crítica literaria cubana lleva esa música que celebra el sentimiento de la isla en su obra.

“Ay Cuba, Cuba, esa musiquita ahora, de las entrañas, que conozco como un secreto que fuera mío y no tuyo, tú que eres porque no te has conocido nunca, óyeme, no te vayas detrás de esos extraños como una provinciana ilusionada por un actor de paso que la deslumbra con trajes gastados de teatro, acuérdate de la portada azul con lomerío atrás lejano, acuérdate del “mecido” como de cuna sobre la hoja, y el “vaivén” que entra y sale como un mar del olor del jazmín de noche, acuérdate de tu pulcro vestidito “de tarde”: no te vayas detrás de esos extraños, que cuando abras los ojos ya te habrán secado el alma y demudado el rostro que yo amaba”, escribe Fina en su poema Ay Cuba, Cuba… un verdadero regalo a la magia especial que significa haber venido al mundo en esta parte del planeta.

Este 28 de abril de 2022 la autora cubana celebra su cumpleaños rodeada de sus amores y el apego eterno a Cuba, una tierra a la que aconseja como una hija en el mencionado poema: “Erguida, modesta, valiente ay!, no serás nunca madre nuestra, sino hija, Cuba, Cuba, loca mía, desvarío suave? Ay!, pudiera yo protegerte cantándote tus propios sones de conocimiento “color de arcano”, pudiera protegerte con tu propia rapidez tu honda lentitud! Pudiera decirte: no subas a esa alta montaña que tiene al pie todos los bienes de la tierra rebrillando aciagos, tú que nada supiste poseer, secreta y sola como alta palma, flor de desierto”.

Premios dentro y fuera de la isla amada, reverencian la entrega total de Fina al universo literario como el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, el Nacional de Literatura en 1990 y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el 2011. Posee la Orden José Martí que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba a ciudadanos cubanos, extranjeros y a jefes de Estado o Gobierno por grandes hazañas en favor de la paz y la humanidad por valiosos y extraordinarios aportes en la educación, la cultura, las ciencias y el deporte, así como por méritos destacados en el trabajo creador.

“Pudiera proteger los sones que me acunaron y que ahora oigo como si faltara ya poco tiempo para que fueras a morir. Escapa, escapa, pelota, pez, colibrí, escapa, a todas las posesiones, a todas las certezas, a todas las negaciones, a todas las dudas, escapa, cefirillo, de la nube negra al hondo azul. Azul es tu prestancia y lo azul tu secreto. Escapa, como mirada de preso, al aire y al espacio tuyos! 0 salta, enloquece, búrlate, «mi bien», son suave, piérdete, acomete, abeja, miel, sinsonte, jilguerillo, a la sabana moteada, carmín, al verdeclaro”.

El poema Ay Cuba, Cuba… es un poderoso acto de sinceridad espiritual. Fina García-Marruz habla a sus raíces más hondas con total libertad: “Que no te toquen, cuerpo glorioso, patria. Porque siempre fuiste «edén» de las primeras miradas que te vieron, «edén» de la trova humilde, principio y fin, paraíso: nada sino esto agarraste, nada sino esto entendiste, lejanía, nada, sino que no era esto sino otra cosa que no podías entender bien. Ensoñación modesta, no te toquen. Yo sé que te vas y vuelves, vaivén! Que te meces y me meces, cadencia! Que te vas “lejos, pero no muy lejos”, aquí en el allí. Yo sé que tus palmas no rindieron homenaje al Hijo sino a su Huida! Por eso te pido ahora: reconoce! Regresa, Ave, con la Salutación!”

Estos días finales de abril en La Habana que son también horas interminables de literatura como parte de la celebración de la XXX Feria Internacional del Libro se convierten en un canto a las letras de la isla y del continente, un abrazo agradecido a Fina García-Marruz la poeta habanera que lleva el signo de la tierra que la vio nacer en su obra.

Foto: Cubasí.

